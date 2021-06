La Californie fait appel de la décision annulant l’interdiction des armes d’assaut .

Les autorités californiennes font appel de la décision d’un juge fédéral qui a annulé l’interdiction des armes d’assaut, vieille de plusieurs décennies.

L’interdiction, annulée par un tribunal de district américain du district sud de la Californie dans l’affaire Miller v. Bonta, était en vigueur depuis trois décennies.

Le gouverneur Gavin Newsom, le procureur général Rob Bonta et les défenseurs du contrôle des armes à feu se sont réunis jeudi matin pour annoncer qu’ils avaient fait appel de la décision du juge Roger Benitez de la semaine dernière. Il a réprimandé l’interdiction, affirmant que la majorité des résidents qui possèdent un AR-15 “le font à des fins licites, y compris l’autodéfense à la maison”.

Bien que le juge ait annulé l’interdiction, le juge a également prononcé une suspension de la décision de 30 jours, de sorte que l’interdiction des armes d’assaut reste en vigueur.

Newsom a déclaré jeudi que l’État ne reculerait pas devant cette bataille juridique.

« L’interdiction des armes d’assaut en Californie a sauvé des vies, et nous refusons de laisser ces armes de guerre revenir dans nos rues », a déclaré Newsom. “Cette interdiction a été promulguée après une fusillade qui a coûté la vie à cinq écoliers et en a blessé un nombre incalculable d’autres, et mon administration fera tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à protéger les Californiens et à diriger le pays en matière de lois sur la sécurité des armes à feu.”

Bonta a déclaré qu’ils cherchaient à prolonger la suspension de la décision, critiquant la décision de Benitez.

“Assimiler les armes à feu qui ont été utilisées dans bon nombre des fusillades de masse les plus meurtrières dans ce pays avec des couteaux suisses n’a aucun fondement en droit ou en fait”, a-t-il déclaré. “L’interdiction des armes d’assaut ne mettra pas fin à toutes les violences armée, mais c’est un outil important dont l’État dispose pour protéger la sécurité des Californiens tout en respectant les droits des résidents respectueux des lois qui choisissent de posséder des armes à feu.”

La Firearms Policy Coalition, un groupe juridique à but non lucratif qui a plaidé l’affaire devant Benitez, a déclaré qu’elle contesterait la décision de l’État.

« Le FPC s’opposera à toute demande de suspension de l’exécution du jugement définitif. Tout autre retard ou suspension de l’injonction porterait atteinte aux droits fondamentaux et individuels des plaignants et de tous les propriétaires d’armes à feu pacifiques en Californie, saperait la primauté du droit et mettrait des milliers de personnes en danger de responsabilité pénale pour violation accidentelle de l’interdiction inconstitutionnelle », il a dit dans un communiqué.

Adoptée en 1989, la loi californienne sur le contrôle des armes d’assaut a interdit de nombreux pistolets et fusils semi-automatiques populaires. Les législateurs ont modifié la loi en 2000, ce qui a entraîné une autre contestation judiciaire de leur interdiction des restrictions de capacité des magazines. Benitez a également entendu cette affaire et a tranché en faveur des plaignants.

Alors que les défenseurs du contrôle des armes à feu indiquent que des armes de type AR-15 sont utilisées dans des fusillades de masse, la plupart des décès par arme à feu en Californie et dans tout le pays sont des suicides et perpétrés avec des armes de poing, qui ne sont pas affectées par l’AWCA au-delà de leur capacité de chargeur.

Selon le Gun Violence Archive, la Californie a enregistré 10 180 décès depuis 2013.