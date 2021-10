La Californie frappée par la sécheresse et aspergée par une tempête majeure

Une puissante tempête s’est abattue sur le sud de la Californie après avoir inondé des autoroutes, renversé des arbres et provoqué des coulées de boue dans les zones brûlées par les récents incendies dans le nord de l’État.

Des averses abondantes et des vents forts ont accompagné l’arrivée ce week-end d’une rivière atmosphérique – un long et large panache d’humidité provenant de l’océan Pacifique. Le bureau de Sacramento du National Weather Service a mis en garde contre une « pluie potentiellement historique ».

Des inondations ont été signalées dans la région de la baie de San Francisco, fermant des rues à Berkeley, inondant le poste de péage d’Oakland Bay Bridge et débordant des rivières dans les comtés de Napa et de Sonoma. Des poteaux électriques ont été abattus et des dizaines de milliers de personnes à North Bay étaient sans électricité.

Dimanche matin, le mont Tamalpais, juste au nord de San Francisco, avait enregistré un demi-pied (15 centimètres) de pluie au cours des 12 heures précédentes, a indiqué le service météorologique.

« Certains de nos emplacements à plus haute altitude pourraient voir 6, 7, 8 pouces de pluie avant que tout soit dit et fait », a déclaré le météorologue du service météorologique Sean Miller.

À environ 150 miles (241 kilomètres) au nord, la California Highway Patrol a fermé un tronçon de la State Route 70 dans les comtés de Butte et Plumas en raison de plusieurs glissements de terrain dans l’immense cicatrice de brûlures de Dixie Fire.

« Nous avons déjà eu plusieurs collisions ce matin pour l’aquaplanage de véhicules, de nombreuses chutes d’arbres et plusieurs routes qui subissent des inondations », a tweeté dimanche le bureau de la patrouille routière à Oroville. « Si vous pouvez rester à la maison et en dehors des routes aujourd’hui, faites-le. Si vous êtes sur les routes, soyez extrêmement prudent. »

Dans les comtés voisins de Colusa et de Yolo, les autoroutes nationales 16 et 20 ont été fermées sur plusieurs kilomètres en raison de coulées de boue, a déclaré le département des Transports de l’État.

Les zones brûlées restent une préoccupation, car les terres dépourvues de végétation ne peuvent pas absorber les fortes pluies aussi rapidement, ce qui augmente la probabilité d’inondations soudaines.

« Si vous vous trouvez à proximité d’une récente cicatrice de brûlure et que vous ne l’avez pas déjà fait, préparez-vous dès maintenant à de probables coulées de débris », a tweeté le service météorologique de Sacramento. « Si les autorités locales vous disent d’évacuer ou si vous vous sentez menacé, n’hésitez pas à le faire. S’il est trop tard pour évacuer, montez sur les hauteurs. »

Au sud de San Francisco, des ordres d’évacuation étaient en vigueur dans les montagnes de Santa Cruz, craignant que plusieurs centimètres de pluie ne déclenchent des coulées de débris dans la cicatrice de brûlure du CZU Lightning Complex Fire lorsque la tempête se déplacera tôt lundi. Plus au sud, certaines parties de l’ouest du comté de Santa Barbara ont vu les avertissements d’évacuation passer aux ordres dans la zone incendiée par l’incendie d’Alisal de ce mois-ci.

Des vents forts étaient également attendus, avec des rafales allant jusqu’à 97 km/h (60 mph) aux endroits les plus venteux du nord de la Californie. Les altitudes supérieures à 9 000 pieds (2 745 mètres) dans la Sierra Nevada pourraient recevoir 18 pouces de neige ou plus de dimanche à lundi matin.

Les récentes tempêtes ont aidé à contenir certains des plus grands incendies de forêt du pays cette année. Mais il reste à voir si le temps humide fera une brèche dans la sécheresse qui sévit en Californie et dans l’ouest des États-Unis. Le climat de la Californie est maintenant plus chaud et plus sec, ce qui signifie que la pluie et la neige qui tombent sont susceptibles de s’évaporer ou d’être absorbées par le sol.

