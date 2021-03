La Californie introduit une législation limitant les contrats de label à 7 ans

Un législateur californien a introduit une législation (AB 1385) qui étendrait la limite de sept ans de l’État sur les accords de l’industrie du divertissement aux contrats de label.

La députée californienne Lorena Gonzalez – qui a dirigé le controversé AB 5 et a ensuite rédigé l’AB 2257, qui a exempté de nombreux membres de la communauté musicale des restrictions de l’ancien – a présenté l’AB 1385 le mois dernier, et une version modifiée du projet de loi a été récemment publiée.

À titre d’information, l’article 2855 du Code du travail de Californie indique qu ‘«un contrat visant à rendre des services personnels[…]ne peut être exécuté contre l’employé au-delà de sept ans à compter du début du service en vertu de celui-ci». La clause fait spécifiquement référence aux accords concernant des services «à caractère spécial, unique, inhabituel, extraordinaire ou intellectuel».

Mais un paragraphe, ajouté à l’article 2855 en 1987, exempte essentiellement les artistes de la règle des sept ans, notant en partie que ceux qui sont sous contrat «pour rendre des services personnels dans la production de phonogrammes» doivent fournir un «avis écrit à l’employeur». afin d’utiliser la règle des sept ans.

Plus pressant, si un artiste «est, ou pourrait être contractuellement» obligé de réaliser un certain nombre d’enregistrements dans le cadre d’un contrat et n’a pas encore livré chacune des œuvres après avoir donné un préavis de résiliation via la règle des sept ans, «la partie endommagé par la défaillance aura le droit de récupérer des dommages-intérêts pour chaque phononecord. »

En d’autres termes, il semble que la clause pourrait ouvrir la porte à des litiges contre les artistes qui travaillent pour résilier leurs contrats de maison de disques en vertu de la règle des sept ans – les empêchant en fait de recourir à la mesure.

AB 1385, pour sa part, supprimerait la composante de notification écrite de l’article 2855 du Code du travail ainsi que la disposition relative à la possibilité pour les maisons de disques de «récupérer des dommages-intérêts» dans le cas où un artiste résilierait un contrat sans terminer chaque travail qu’elle englobe.

De plus, «un contrat pour les services personnels exclusifs d’un musicien talentueux» – c’est-à-dire un artiste – ne peut pas contenir d’options s’étendant plus de six mois après la première de «la satisfaction de l’obligation de livraison» ou de la «libération initiale» du correspondant projet, sous AB 1385. Après cette période d’option de six mois, les artistes pourraient résilier le contrat simplement en «donnant un préavis».

Le reste du projet de loi modifie les nuances de résiliation de contrat pour les acteurs de la télévision – ou, plus précisément, ceux qui apparaissent dans des œuvres épisodiques, «à l’exclusion des films produits pour une première distribution en salle» – avant de relayer que «toute disposition d’un contrat qui priverait le le talent musical ou l’acteur des protections de cette section sera nul. »

Et en conclusion, la législation stipule que les modifications liées aux options «s’appliqueront à toutes les périodes d’option non exercées après le 1er janvier 2022, quelle que soit la date de début du contrat contenant ces périodes d’option».

L’année dernière, Kanye West a publié des centaines de captures d’écran de ses premiers contrats sur les réseaux sociaux, tandis que Money Man a révélé qu’il avait payé 250000 dollars pour résilier son contrat Cash Money.