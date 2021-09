La Californie met fin à une règle qui a contribué à provoquer sa crise du logement

D’un trait de plume, le gouverneur Gavin Newsom a officiellement mis fin au fléau de plus de 100 ans du zonage unifamilial en Californie.

Les lois de zonage unifamiliales rendent illégale la construction de tout autre chose qu’une maison unifamiliale sur un terrain particulier. Désormais (à quelques exceptions près comme pour les zones sujettes aux incendies), il est également légal de construire des duplex.

Ce changement faisait partie d’une série de projets de loi sur la production de logements que Newsom a promulgués en fin d’après-midi hier, poursuivant une tendance de plusieurs années selon laquelle la Californie est l’un des rares États à tenter de s’attaquer à la crise de l’offre de logements.

Les factures étaient restées non signées sur le bureau du gouverneur, probablement jusqu’à ce que Newsom ait eu la chance de faire face au défi de rappel qui avait menacé son mandat. La crise de l’abordabilité du logement en Californie et la crise de l’itinérance qui en a résulté ont été des éléments clés de la frustration croissante dans un État où Zillow dit qu’une maison typique est évaluée à 708 936 $ (plus du double de la valeur d’une maison américaine typique de 303 288 $).

Bien que la refonte du zonage unifamilial semble révolutionnaire, les projets de loi sont en fait de douces tentatives d’augmentation de la densité : légalisant les duplex et les quadplex et facilitant la construction de petits immeubles d’appartements pouvant accueillir jusqu’à 10 logements. Cela ne signifie pas que les maisons unifamiliales sont interdites ou ne peuvent plus être construites, mais cela offre aux propriétaires la possibilité de convertir leur maison en duplex ou de vendre leur maison à des personnes qui le souhaitent. Auparavant, il était illégal pour quelqu’un de convertir sa maison en duplex sur un terrain zoné pour le zonage unifamilial. Plus maintenant.

Ce n’est pas une panacée pour la production de logements. Le Terner Center for Housing Innovation de l’UC Berkeley a constaté que le SB 9 (le projet de loi qui légalise les duplex) « accélérera modestement l’ajout de nouvelles unités par rapport au statu quo ». D’autres lois restreignant la construction de maisons neuves et plus abordables sont toujours en vigueur – en particulier, les lois locales concernant la taille minimale des lots continueront d’interdire la transformation de maisons unifamiliales en duplex si le lot existant est trop petit pour être subdivisé tout en toujours en respectant les règles de taille.

Cependant, le Terner Center constate qu'”environ 700 000 nouveaux logements réalisables sur le marché seraient activés dans le cadre du SB 9″. C’est beaucoup! Mais aussi parce que beaucoup de gens ne voudront pas vendre leur maison ou la subdiviser eux-mêmes, « seule une partie de ce potentiel est susceptible d’être développée, en particulier à court terme. … En tant que tel, bien qu’importants, les nouvelles unités débloquées par SB 9 représenteraient une fraction de l’offre globale nécessaire pour répondre pleinement à la pénurie de logements dans l’État.

Les précédents progrès progressifs de la production de logements ont pris la forme de la légalisation de l’ADU (unité d’habitation accessoire) – pour la construction d’appartements dans la cour ou la conversion de garages en maisons. Cela a ajouté plus de 20 000 nouveaux logements à l’offre de logements de l’État.

C’est encore le début d’un très long combat pour faciliter la construction de logements abordables en Californie, mais ce moment signale un changement. Mettre fin au zonage unifamilial a longtemps été considéré comme impossible. La Californie repousse la frontière des possibilités des États qui prennent des mesures là où les localités ont échoué à produire suffisamment de logements pour leurs populations. Et ils ne sont pas les premiers à poursuivre une politique dans ce sens : en 2019, l’Oregon a adopté un projet de loi obligeant toute ville de plus de 10 000 habitants à autoriser les duplex dans les zones réservées aux logements unifamiliaux. Cela a également interdit le zonage unifamilial uniquement dans l’État.

Ce moment a été durement gagné par les législateurs et les défenseurs du logement qui les ont aidés à les élire, et il marque également un changement croissant quant à la responsabilité de résoudre la crise du logement. Le logement est encore largement considéré comme un problème local, mais alors que les effets régionaux et même nationaux commencent à être largement reconnus, les États ressentent la pression d’agir.

“La fin du zonage exclusif et unique en Californie est un moment historique – nous avons fait un grand pas pour faire de la Californie un État plus abordable, équitable et inclusif”, a déclaré Brian Hanlon, PDG de California YIMBY, dans un communiqué. .

