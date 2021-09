La Californie nommée État américain «le plus prêt pour la cryptographie»

La Californie est devenue la juridiction la plus prête pour la cryptographie aux États-Unis grâce à la prolifération des guichets automatiques de crypto-monnaie et à l’intérêt croissant pour les actifs numériques parmi la population de l’État, selon une nouvelle étude de l’industrie du site d’examen Crypto Head.

Avec un score de 5,72 sur 10, la Californie a devancé le New Jersey (5,44), le Texas (5,28), la Floride (5,03) et New York (4,29) dans l’indice crypto-ready. Le total des points de l’État était également supérieur de 2,54 points à la moyenne nationale.

Les résultats ont été tabulés à l’aide de mesures telles que les recherches Google liées à la crypto, la présence de Bitcoin (BTC) et d’autres guichets automatiques de crypto-monnaie et le nombre de factures liées à la blockchain passées dans chaque État. La Californie s’est classée au premier rang des recherches Google liées à la crypto pour 100 000 et du nombre de guichets automatiques crypto. Ces facteurs positifs compensent le manque de législation axée sur la cryptographie dans l’État.

À titre de comparaison, New York a adopté huit factures axées sur la cryptographie, mais était 33e en termes d’installations de guichets automatiques cryptographiques. Le New Jersey a le plus grand nombre d’installations de crypto ATM pour 10 000 miles carrés et se classe au troisième rang pour les recherches pour 100 000 personnes. Le Texas et la Floride ont également obtenu de bons résultats en ce qui concerne les guichets automatiques et les recherches globales.

Malgré l’incertitude réglementaire et un projet de loi d’infrastructure imminent qui pourrait affecter des segments clés de l’économie de la blockchain, les États-Unis continuent d’être un leader mondial dans l’adoption de la crypto-monnaie. En 2020, les volumes d’échanges de BTC aux États-Unis ont dépassé ceux de l’Europe, du Nigeria et de la Chine réunis. Pour la même année, les Américains ont réalisé 4,1 milliards de dollars de bénéfices réalisés sur leurs transactions cryptographiques, dépassant de loin tout autre pays. Les États-Unis sont également en tête du monde pour les guichets automatiques Bitcoin, représentant 86,4% du total des installations, selon des sources du secteur.

Le succès de Crypto aux États-Unis découle en grande partie de son statut de classe d’actifs investissables. En tant que tel, les autres mesures d’adoption ne sont pas aussi bien classées. En août, le site Web de comparaison financière Finder a classé les États-Unis au 26e rang sur 27 pays en termes de propriété de crypto parmi les résidents. Les marchés émergents qui dépendent plus fortement des envois de fonds – comme ceux d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine – se classent beaucoup plus haut.