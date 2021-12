La Californie ouvre une enquête sur des agents de la région de LA pour des textes racistes, des centaines de cas sont désormais menacés

Un service de police de la région de Los Angeles confronté à des allégations selon lesquelles certains policiers auraient échangé des SMS racistes et homophobes et plaisanté sur les coups, l’esclavage et les tirs de policiers fait face à une enquête du ministère de la Justice de Californie, a déclaré mercredi le procureur général Rob Bonta.

Jeudi, 15 agents du département de police de Torrance ont été mis en congé administratif dans l’attente d’enquêtes locales, a déclaré le porte-parole de la police, le Sgt. Mark Ponegalek a déclaré à Fox News. Les retombées sont survenues après qu’une enquête du Los Angeles Times a révélé une histoire de messages texte offensants échangés par des policiers et des recrues actuels et anciens de Torrance.

« Nos communautés méritent de savoir qu’elles peuvent obtenir une justice égale en vertu de la loi », Bonta a déclaré dans un communiqué annonçant l’enquête d’État. « Les services de police sont en première ligne de ce combat chaque jour alors qu’ils s’efforcent de protéger la population de notre État. Cependant, lorsqu’il existe des preuves de préjugés ou de discrimination potentiellement omniprésents, cela peut saper la confiance qui est essentielle pour la sécurité publique et notre le système judiciaire. »

Des policiers de Torrance enquêtent sur une fusillade au Gable House Bowl à Torrance le 5 janvier 2019. Selon les premières informations, trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées dans la fusillade qui a suivi une bagarre au bowling. La fusillade a eu lieu (Photo de Scott Varley/Digital First Media/Torrance Daily Breeze via .)

L’un des messages haineux comprenait une photo de plusieurs hommes noirs lynchés avec la légende « pendant avec les potes », selon le reportage. Les officiers auraient qualifié les hommes noirs de « sauvages » et des variantes du mot N, a déclaré le Times.

En outre, le groupe d’officiers qui aurait échangé les messages a été impliqué dans au moins sept incidents graves de recours à la force depuis 2013 à Torrance et Long Beach. Trois se sont terminés par la mort d’hommes noirs et hispaniques, selon les dossiers examinés par le Times.

D’autres messages examinés par le journal montraient des officiers parlant de mentir aux enquêteurs à propos de tirs de la police et d’usage de la violence.

L’article du Times a été publié mercredi et une enquête interne du département de police de Torrance a été lancée quelques heures plus tard. L’enquête au niveau de l’État a été lancée à la demande du chef de la police de Torrance, Jeremiah Hart.

« En tant que chef de police du département de police de Torrance, je m’engage à rendre des comptes et je ne tolérerai aucune forme de sectarisme, de racisme, de haine ou d’inconduite », a déclaré Hart dans un communiqué.

La révélation a mis des centaines de cas en danger, car 13 des officiers ont été répertoriés comme témoins potentiels dans 1 800 cas, y compris des cas impliquant des mineurs, s’étalant sur plus d’une décennie, a déclaré à Fox News le bureau du procureur du comté de Los Angeles. Jeudi, 40 cas ont été classés, a déclaré le porte-parole de DA, Greg Risling.

« Notre bureau a déjà examiné des centaines de cas impliquant des officiers qui ont été impliqués, en donnant la priorité aux cas en instance ainsi qu’aux cas post-condamnation où des personnes restent en détention », a-t-il déclaré. « De plus, les procureurs examinent les allégations criminelles de force déraisonnable qui ont été présentées à notre bureau. »

Le procureur du district de Los Angeles, George Gascon, fait face à une deuxième tentative de rappel alors que les critiques concernant sa politique progressiste s’intensifient. Mercredi, il a défendu sa politique tout en s’adressant aux journalistes. (Irfan Khan / Los Angeles Times via .)

Le procureur de district George Gascon a déclaré qu’il avait été informé des messages en juillet lorsque deux anciens policiers de Torrance auraient peint à la bombe une croix gammée sur un véhicule mis en fourrière.

« Il n’y a pas de place pour le racisme ou les comportements homophobes de la part des membres du gouvernement, et en particulier des forces de l’ordre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi pour faire le bilan de sa première année de mandat. « Si vous nourrissez ces sentiments, devenez autre chose mais pas un policier. »

Au niveau de la ville, le procureur de la ville de Torrance a rejeté 50 affaires de délit, a déclaré Panegalek. Il a ajouté que la perte de 15 agents en congé n’a pas eu d’impact sur les opérations quotidiennes.

« Certains détectives effectuent des rotations de patrouille et nous couvrons tout », a-t-il déclaré.

L’enquête de l’État aidera à identifier et à « corriger les défaillances systémiques potentielles dans les politiques et pratiques du département », a déclaré Bonta.

« Le moment est venu d’agir rapidement pour identifier les faits, prendre des mesures correctives le cas échéant et travailler à la guérison de la communauté », a-t-il déclaré.

Aucun des agents impliqués ne fait face à des accusations criminelles pour les messages.