La Californie Prop 12 a des éleveurs de porcs aussi loin que l’Iowa qui se préparent au changement

La prop 12 californienne a une longue portée, affectant les éleveurs de porcs dans des endroits éloignés comme l’Iowa.

Certains dirigeants agricoles de l’Iowa ont critiqué la loi, qui interdit la vente de porc provenant de porcs issus de truies élevées dans des enclos avec moins de 24 pieds carrés de surface utile par porc.

Les porcs nés le 1er janvier 2022 ou après sont soumis à la loi.

La Californie représente environ 15 % du marché américain du porc, a déclaré le National Pork Producers Council dans un communiqué de presse de septembre. Le NPPC demande à la Cour suprême des États-Unis de déterminer la constitutionnalité de la proposition 12.

Kelvin Leibold, spécialiste de l’extension et de la sensibilisation de l’Iowa State University, Kelvin Leibold, a déclaré à The Center Square dans une déclaration par courrier électronique que les agriculteurs de l’Iowa se préparent à l’application de la proposition 12.

Leibold a déclaré que si les fermes d’élevage font de leur mieux pour empêcher la propagation des maladies, ce n’est pas toujours possible.

« Les porcs sont comme les gens », a déclaré Leibold. « Ils se déplacent de ferme en ferme, ils jouent ensemble et utilisent divers moyens de transport. Alors, les cochons tombent malades.

Une stratégie pour lutter contre la maladie chez les porcs est «depop, repop», a-t-il déclaré.

« Vous vendez chaque dernier porc que vous avez à la ferme et désinfectez tout, puis vous amenez de nouveaux porcs (espérons-le exempts de maladie) et reprenez votre troupeau », a-t-il déclaré.

C’est l’occasion de se rénover.

« Plusieurs fermes réaménagent leurs granges de gestation pour répondre aux normes Prop 12, donc quand elles reviendront en production, elles répondront aux normes et, espérons-le, seront payées beaucoup d’argent supplémentaire pour le faire! » il a écrit. « Maintenant, les » installations de récolte « devront trouver comment transformer les porcs en bacon et être en mesure de vendre le porc entier sur le marché californien et de gagner de l’argent en faisant cela également. »

Leibold a déclaré qu’il n’y aurait pas assez de porc pour répondre à la demande, et il espère que les Californiens continueront d’être prêts à payer des prix plus élevés pour du porc conforme aux normes Prop 12.

« Le prix du porc et l’offre de porc atteindront une sorte d’équilibre qui correspond à l’augmentation des coûts avec le prix qui convient à tout le monde », a-t-il déclaré. « Mais ce sera un prix plus élevé que les prix élevés actuels. »

Cependant, les règles ne sont pas finalisées et le North American Meat Institute, qui défend l’industrie de la viande et de la volaille, continue de contester la proposition 12. Il a déclaré au ministère californien de l’Alimentation et de l’Agriculture que les règles proposées, malgré les changements, restent imparfaites. et que le ministère doit les finaliser avant de les appliquer.

« Jusqu’à ce que le CDFA publie les règles finales, personne ne peut se préparer de manière adéquate à se conformer à une loi comportant des sanctions pénales et qui autorise les poursuites civiles », a déclaré Mark Dopp, avocat général et directeur de l’exploitation de la NAMI, dans un communiqué de presse du 20 décembre concernant une lettre du 17 décembre qu’il envoyé au directeur du programme du programme de soins aux animaux du ministère, la Dre Elizabeth Cox. « Plutôt que d’appliquer des » pansements « pour relever certains défis, NAMI suggère que le CDFA aille plus loin et offre à tout le monde dans la chaîne d’approvisionnement, des producteurs de porcs aux entités de restauration et de vente au détail, le temps de préparation de 28 mois de la loi et les électeurs , envisagé avant d’appliquer tout aspect de la proposition 12 ou de ses règlements. »

Dopp a déclaré dans la lettre que si le ministère ne prolonge pas le temps de préparation, il devrait clairement indiquer sur son site Web et dans une règle finale que la viande de porc entière entrée dans la chaîne d’approvisionnement et la viande de porcs nés fin décembre ne sont pas soumises à la proposition 12, comme indiqué dans un document FAQ de mars.

En vertu de la proposition 12, le département était censé annoncer les règlements de la loi avant le 1er septembre 2019.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a signé mercredi une loi reportant la loi similaire approuvée par les électeurs de l’État, la question 3, jusqu’en août 2022.