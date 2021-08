La Californie réglemente-t-elle le bacon hors d’existence? 10z viral

in

De nouvelles règles en Californie se préparent à entrer en vigueur avec des implications à l’échelle nationale, et il est presque certain qu’elles laisseront le Golden State à court de porc jusqu’à ce que les producteurs s’adaptent pour répondre à des normes plus élevées de bien-être animal.

En 2018, les électeurs californiens ont adopté une mesure exigeant plus d’espace pour les porcs reproducteurs, les poules pondeuses et les veaux de boucherie. Mais quelques mois seulement avant l’entrée en vigueur de la réglementation, seulement 4% des exploitations porcines satisfont à la norme, selon un rapport de mars du groupe de services financiers agricoles Rabobank.

“À moins que les tribunaux n’interviennent ou que l’État n’autorise temporairement la vente de viande non conforme dans l’État, la Californie perdra la quasi-totalité de son approvisionnement en porc, dont une grande partie provient de l’Iowa”, a rapporté samedi l’Associated Press. « Les producteurs de porc devront faire face à des coûts plus élevés pour regagner un marché clé. »

Il sera illégal de vendre du porc produit n’importe où non conforme aux nouvelles normes californiennes dans l’État le plus peuplé du pays. En l’absence d’intervention, les nouvelles règles font grimper les prix du porc en Californie qui finiront par se retrouver dans les épiceries du pays, car les producteurs de porc seront obligés de s’adapter afin de conserver l’accès à la cinquième économie du monde. Moins de 20 pour cent du porc consommé en Californie provient de fermes californiennes, selon l’AP rapportant les données de Rabobank.

Le représentant républicain de Californie, Devon Mathis, qui a été vice-président de la commission de l’agriculture de l’Assemblée pendant six ans, a déclaré à The Federalist qu’il ne voyait aucune action à l’horizon parmi les régulateurs des États, mais a déclaré que les nouvelles règles interdisant le porc sur le marché en provenance d’autres États pourrait enfreindre la clause commerciale.

Pendant ce temps, les nouvelles réglementations pour lesquelles se sont battus les défenseurs autoproclamés des droits des animaux, a déclaré Mathis, exacerbent l’insécurité alimentaire avec des pénuries et des prix plus élevés pour une protéine primaire.

“En réalité, les gens meurent de faim et vous devez avoir un portefeuille diversifié pour l’apport en protéines”, a déclaré Mathis au Federalist. “Choisir des favoris n’aide personne et cela n’aide pas le fait que nous ayons des insécurités alimentaires.”

Dans l’Oregon, les écologistes radicaux ont proposé une législation encore plus agressive pour réduire la consommation de viande, masqués par la justice morale du changement climatique malgré les éleveurs de la moitié est de l’État qui dépendent de l’industrie. Les électeurs décideront de l’initiative de scrutin 13, qui interdit la chasse et l’élevage. Le mouvement met en évidence la division croissante est/ouest dans l’État, qui a provoqué un effort des comtés de l’Est pour quitter l’Oregon et rejoindre l’Idaho.

Mathis a déclaré qu’il souhaitait que les électeurs sachent davantage à qui ils donnent leur argent lorsqu’ils font un don à des groupes d’animaux.

“La plupart des gens pensent que la société humanitaire est là pour s’assurer que les chiens et les chats ont des refuges pour animaux sans cruauté, pas qu’ils retirent le bacon du menu”, a déclaré Mathis au Federalist.