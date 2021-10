La Californie s’oppose formellement au règlement de 18 millions de dollars d’Activision Blizzard

la Californie Département de l’emploi équitable et du logement a émis une objection formelle au récent éditeur et développeur de règlement Activision Blizzard avec la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, le DFEH notant que cela pourrait causer un « dommage irréparable » à ses procédures judiciaires en cours.

Activision Blizzard, comme vous le savez probablement, est actuellement engagé dans une série de poursuites liées à la prétendue «culture de garçon de la fraternité» de l’entreprise et à diverses allégations de harcèlement.

Le Département de l’emploi et du logement de l’État de Californie a déposé une objection au règlement conclu par l’entreprise auprès de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, affirmant qu’il causerait un « dommage irréparable » à son propre procès.

Dans des documents diffusés sur Twitter par Stephen Totilo d’Axios, le DFEH note que les termes du règlement obligeraient les employés à libérer Activision Blizzard des réclamations en vertu de la loi de l’État de Californie – ce qui aurait de graves répercussions sur son propre procès.

« Les mesures d’exécution en cours du DFEH contre les défendeurs seront compromises par des renonciations non informées que le décret proposé conditionne à l’obtention d’une réparation par les victimes », a écrit le DFEH. « Le décret de consentement proposé contient également des dispositions sanctionnant la destruction et/ou la falsification effectives des preuves essentielles au dossier du DFEH, telles que les dossiers du personnel et d’autres documents faisant référence au harcèlement sexuel, aux représailles et à la discrimination.

L’État de Californie a déjà accusé Activision Blizzard de « retenue » et de « supprimer » des preuves liées à l’affaire, et les inquiétudes concernant ce nouveau règlement semblent raviver ces inquiétudes pour l’État.

Depuis que le procès a été révélé pour la première fois, les actionnaires ont fait valoir qu’ils avaient subi un « dommage économique » du fait que les dirigeants de l’entreprise avaient intentionnellement retenu des informations sur le procès pour harcèlement sexuel.

Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a quitté l’entreprise, laissant Jen Oneal et Mike Ybarra co-diriger Blizzard. Activision Blizzard a également confirmé que le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk (qui travaillait dans l’entreprise depuis 12 ans), est également parti début août.