La Californie va déposer 3 000 livres de poison de souris sur les îles côtières pour sauver des oiseaux de mer rares

La California Coastal Commission a approuvé un plan visant à empoisonner les souris envahissantes menaçant les oiseaux marins rares dans le refuge faunique national des îles Farallon.

L’agence qui réglemente le littoral californien a voté 5-3 jeudi soir pour approuver un plan visant à larguer environ 3 000 livres d’appâts empoisonnés d’hélicoptères sur les îles rocheuses au large de la côte de San Francisco qui abritent des centaines de milliers d’oiseaux nicheurs.

Cette décision nécessitera toujours l’approbation du directeur régional du US Fish and Wildlife Service et, même dans ce cas, il faudra probablement au moins deux ans avant que le programme ne démarre, ont déclaré des responsables.

Fin de journée au coucher du soleil avec les îles Farallon, le Golden Gate Bridge et l’île d’Alcatraz, vues depuis les collines d’Oakland, Californie, le mardi 6 février 2018. (Photo de Michael Macor/The San Francisco Chronicle via .)

Le refuge des îles Farallon abrite environ 300 000 oiseaux marins nicheurs, dont le rare océanite cendré. Mais les responsables disent que la population est menacée par les souris qui sont arrivées pour la première fois sur les îles à bord de navires il y a plus d’un siècle.

Ces dernières années, la population de souris a explosé, attirant des chevêches des terriers qui s’attaquent également à l’océanite cendrée, ont déclaré des responsables.

« Ce projet est nécessaire et c’est la bonne chose à faire pour arrêter le carnage de l’écosystème fait par les souris : un problème d’origine humaine », a déclaré Gerry McChesney, directeur du refuge faunique, lors de la réunion.

La proposition a remporté à la fois le soutien et la condamnation de divers groupes de conservation. Les critiques soutiennent que d’autres animaux sauvages pourraient être empoisonnés par le rodenticide.

La célèbre chercheuse animale et écologiste Jane Goodall s’est prononcée contre la proposition lors de l’audience.

« Ce poison infligera douleur et souffrance à un grand nombre d’animaux sensibles », a-t-elle déclaré.