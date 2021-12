La Californie veut copier les tactiques d’avortement du Texas pour le contrôle des armes à feu

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé samedi que son administration ferait pression pour une nouvelle mesure, inspirée de l’interdiction controversée de l’avortement au Texas, limiter la vente d’armes d’assaut et d’« armes fantômes » dans l’État.

Le projet de loi, selon un communiqué de presse de Newsom, permettrait aux Californiens de poursuivre « quiconque fabrique, distribue ou vend une arme d’assaut ou un kit ou des pièces d’arme fantôme » pour dommages-intérêts – le même mécanisme de contournement d’injonction que le Texas a utilisé pour interdire tous les avortements après six semaines, ce qui a jusqu’à présent été autorisé par la Cour suprême.

« Si c’est le précédent, nous laisserons les Californiens poursuivre ceux qui ont mis des armes fantômes et des armes d’assaut dans nos rues », a déclaré Newsom dans un tweet samedi. « Si TX peut interdire l’avortement et mettre des vies en danger, CA peut interdire les armes de guerre mortelles et sauver des vies. »

SCOTUS laisse des citoyens privés du Texas poursuivre en justice pour arrêter l’avortement ?! Si c’est le précédent, alors nous laisserons les Californiens poursuivre ceux qui ont mis des armes fantômes et des armes d’assaut dans nos rues. Si TX peut interdire l’avortement et mettre des vies en danger, CA peut interdire les armes de guerre mortelles et sauver des vies. https://t.co/N5Iur9PEUZ – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 12 décembre 2021

La déclaration de Newsom fait suite à une décision de la Cour suprême de vendredi, qui a renforcé la capacité du Texas à interdire pratiquement tous les avortements dans l’État, bien qu’il ait permis à une poursuite contre les responsables de la santé de l’État du Texas d’avancer. Comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox :

Le résultat de cette décision est que, bien que les demandeurs d’avortement à Jackson puissent obtenir une ordonnance d’un tribunal fédéral déclarant que SB 8 est inconstitutionnel, le seul véritable soulagement qu’ils sont susceptibles de gagner est une ordonnance empêchant quelques responsables de la santé de l’État de le rôle mineur qu’ils jouent dans l’application de la loi. Les dispositions les plus importantes de la loi – celles qui empêchent effectivement toute personne de pratiquer un avortement après la sixième semaine de grossesse en la menaçant de ruine financière si elle le fait – resteront très probablement en vigueur.

Actuellement, peu de détails sont connus sur le projet de loi californienne autre que son mécanisme d’application ; selon l’annonce de Newsom, les plaignants poursuivant les fabricants d’armes à feu pourraient se voir attribuer au moins 10 000 $, plus les frais d’avocat s’ils gagnent leur cause. Comme le rapporte le LA Times, cependant, l’Assemblée de l’État de Californie et le procureur général Rob Bonta ne pourront pas avancer dans l’élaboration d’un projet de loi avant le 3 janvier, lorsque la législature se réunira à nouveau après les vacances.

Newsom veut utiliser les tactiques d’avortement du Texas pour contrôler les armes à feu

SB 8, la loi à laquelle Newsom fait référence dans l’annonce de samedi, repose sur un nouveau régime d’application alambiqué. Bien qu’il interdise fonctionnellement tous les avortements après seulement six semaines de grossesse, il est interdit aux autorités texanes d’appliquer directement la loi, selon son texte. Au lieu de cela, SB 8 est construit de sorte qu’un individu – qui n’a même pas besoin d’être un résident du Texas ou d’avoir quoi que ce soit à voir avec l’avortement en question – peut poursuivre un fournisseur d’avortement ou une personne soupçonnée d’avoir aidé à un avortement effectué après les six- fenêtre de la semaine.

Comme Vox’s Millhiser l’a expliqué en août, le SB 8 est un texte législatif intentionnellement déroutant, conçu pour contrecarrer les contestations judiciaires :

La loi anti-avortement, qui est devant la Cour suprême dans une affaire intitulée Whole Woman’s Health v. Jackson, présente un labyrinthe de complexités procédurales qui sont rarement observées, même dans les litiges les plus compliqués. La loi semble avoir été rédigée pour contrecarrer intentionnellement les poursuites contestant sa constitutionnalité. Et le Texas, avec l’aide d’une cour d’appel de droite, a jusqu’à présent manipulé le processus de litige pour empêcher tout juge d’examiner si le SB 8 est légal.

Déjà, SB 8 a entraîné un certain nombre de projets de loi imitateurs. Selon Forbes, les législatures des États de l’Alabama, de l’Arkansas, de la Floride et de l’Ohio ont toutes introduit des interdictions similaires sur l’avortement, et d’autres pourraient être en cours.

La législation californienne proposée, cependant, serait la première mesure à utiliser un mécanisme d’application de style SB 8 pour un objectif différent. La proposition de Newsom permettrait aux particuliers de poursuivre les fabricants de fusils d’assaut et d’armes à feu fantômes – des armes à feu fabriquées à partir de kits, qui sont difficiles à suivre car ils n’ont pas de numéros de série comme ceux qui proviennent d’entreprises agréées et sont vendus par des sociétés agréées. concessionnaires. Les kits d’armes fantômes sont vendus en ligne, sont faciles à assembler, ne nécessitent aucune vérification des antécédents pour l’achat et sont impossibles à retracer pour les autorités, comme l’a expliqué Annie Karni du New York Times en avril.

L’interdiction de longue date de la Californie sur les armes d’assaut a été annulée par un juge du tribunal de district fédéral, Robert Benitez, en juin ; le même juge s’est prononcé en 2017 contre l’interdiction des magazines d’une capacité de plus de 10 balles et a bloqué l’année dernière une loi de 2019 exigeant une vérification des antécédents des personnes achetant des munitions.

Benitez a annulé l’interdiction précédente au motif qu’elle violait le deuxième amendement et a explicitement souligné l’utilité militaire de l’AR-15 dans sa décision. « Comme le couteau suisse, le populaire fusil AR-15 est une combinaison parfaite d’arme de défense nationale et d’équipement de défense nationale », a écrit Benitez. « Bon pour la maison et la bataille. »

Comme l’expliquait Dylan Matthews de Vox en 2019, l’AR-15 « n’est pas un modèle spécifique – il tire son nom d’ArmaLite, la société qui a initialement fabriqué le fusil », mais la conception n’est plus brevetée. Bien que l’AR-15 ait été initialement conçu comme une arme militaire, il est depuis devenu l’un des fusils les plus populaires aux États-Unis.

À l’époque, Newsom avait qualifié la décision de Benitez de « menace directe pour la sécurité publique et les Californiens innocents ».

La nouvelle tactique de Newsom – adapter le modèle SB 8 au contrôle des armes à feu – contournerait ostensiblement la décision de Benitez de juin, en retirant l’application de la loi des mains de l’État et en protégeant l’interdiction elle-même d’une contestation judiciaire de la même manière que le mécanisme d’application de SB 8.

La législation californienne pourrait être un gagnant-gagnant politique pour Newsom

À certains égards, la législation proposée pourrait être une stratégie sans perte pour Newsom, qui se présente à la réélection l’année prochaine après avoir survécu à un effort de rappel en septembre. C’est une façon pour lui de viser la décision de juin annulant l’interdiction des fusils d’assaut et de réprimander la loi texane qui à la fois enfreint le droit à l’avortement et présente une subversion alarmante des processus juridiques et judiciaires.

Alors que le projet de loi proposé par Newsom a probablement une bonne chance dans la législature californienne, où les démocrates ont une majorité qualifiée dans les deux chambres, c’est également une preuve positive de l’avertissement que SB 8 présente un précédent juridique glissant, comme le groupe de défense des droits des armes à feu la Firearms Policy Coalition a décrit dans un mémoire d’amicus dans Whole Woman’s Health v. Jackson.

« Dans la mesure où cette tactique est efficace pour échapper ou bloquer carrément l’examen préalable à l’application, tout en dissuadant les comportements protégés, elle deviendra facilement le modèle de suppression d’autres droits constitutionnels, les droits du deuxième amendement étant les cibles les plus probables », a déclaré le groupe. avocat, Erik Jaffe, a écrit dans le mémoire.

La juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor a fait écho à cette évaluation dans sa dissidence à la décision de vendredi, qui permet au SB 8 de se maintenir tandis qu’une autre contestation judiciaire est plaidée devant la Cour, affirmant que la loi du Texas ouvrirait la voie à d’autres États pour « reprendre et perfectionner le programme du Texas ». à l’avenir de viser l’exercice de tout droit reconnu par ce tribunal avec lequel ils sont en désaccord.

Avec l’annonce de Newsom samedi, cela semble maintenant plus susceptible de se produire.

« Gouv. Newsom donne suite à la menace », a déclaré Khiara Bridges, professeur à la faculté de droit de l’UC Berkeley, au LA Times. « C’était juste académique jusqu’à maintenant. »

Comme le souligne Bridges, le projet de loi ne réussira pas nécessairement. S’il devait devenir loi et se retrouver devant la Cour suprême, il est toujours possible que les juges l’annulent tout en laissant intact le mécanisme d’application citoyenne du SB 8.

« Je n’ai aucun doute que la Cour suprême trouvera un argument bizarre et fallacieux pour distinguer les droits des armes à feu des droits à l’avortement », a déclaré Bridges au Times.

La proposition de Newsom a cependant le potentiel de souligner l’absurdité du mécanisme derrière le SB 8, quel que soit le résultat réel du projet de loi sur les armes à feu. Comme le juge en chef John Roberts l’a écrit vendredi dans une opinion minoritaire : « Si les législatures de plusieurs États peuvent, à leur guise, annuler les jugements des tribunaux des États-Unis et détruire les droits acquis en vertu de ces jugements, la constitution elle-même devient un moquerie solennelle.