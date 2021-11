La caméra d’action Insta360 Go 2 donne à une GoPro un aspect énorme

Le marché des caméras d’action est assez compétitif, avec GoPro le leader incontesté – mais l’Insta360 Go 2 apporte une nouvelle approche intéressante sur le marché. Apple est clairement un fan de la société, car la Go 2 est la sixième caméra Insta360 à être vendue dans la boutique en ligne de la société.

Il existe des clones GoPro à tous les prix, et cela n’a pas beaucoup de sens d’en être un autre. Insta360 a donc plutôt opté pour une caméra assez différente, avec des forces et des faiblesses très différentes…

Regarde et ressent

La première et la plus évidente différence est la taille ! Les GoPro ne sont pas grosses, mais cette chose est vraiment minuscule, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, vue à côté d’un Hero 5.

L’appareil photo mesure à peu près deux pouces de haut sur moins d’un pouce de large et de profondeur. Il pèse également moins d’une once!

Il s’agit d’une unité blanche en forme de pilule avec un objectif de caméra noir à l’avant et un petit indicateur LED en dessous. L’arrière de l’appareil est noir avec des contacts de charge dorés.

Cependant, bien qu’il s’agisse de la taille lorsque vous utilisez l’appareil photo, c’est un peu différent lorsque vous le transportez. La caméra est fournie dans un étui de chargement de style AirPods, et c’est à peu près la même largeur et la même hauteur qu’une GoPro, juste plus mince.

Caractéristiques

La caméra filme en 1440p jusqu’à 50 ips, ou jusqu’à 120 ips en 1080p, sur un capteur 1/2,3″.

Il offre un choix de trois ratios d’aspect : 16:9, 9:16 et 1:1.

Il y a une stabilisation électronique intégrée – y compris la possibilité de modifier l’angle horizontal en post. Les modes Timelapse et Hyperlapse sont disponibles, ainsi qu’un mode AquaVision pour des couleurs plus agréables sous l’eau.

Il est étanche jusqu’à 13 pieds, offre une vue en direct Wi-Fi sur un iPhone et l’étui de chargement peut également être utilisé comme télécommande.

Le temps total de prise de vue est de 150 minutes, mais avec de grandes limitations, nous y reviendrons dans un instant. L’appareil photo peut être complètement chargé en 35 minutes. Un accessoire de support d’alimentation est disponible si vous souhaitez alimenter l’appareil photo à partir d’une banque d’alimentation pendant la prise de vue.

Les sacrifices faits pour la taille

Il n’y a pas de déjeuner gratuit, et obtenir une caméra de cette taille implique des sacrifices importants, avec trois gros inconvénients par rapport à une GoPro.

Premièrement, il n’y a pas d’écran intégré. La seule façon de voir ce que vous filmez est de le coupler avec votre iPhone et d’y faire une vue en direct. Ce n’est en fait pas un inconvénient aussi important que vous pourriez l’imaginer, comme nous le verrons dans le Utilisé rubrique ci-dessous.

Deuxièmement, le temps d’enregistrement. Vous ne pouvez pas avoir un petit appareil photo sans une petite batterie, mais la taille compacte réduit également considérablement la capacité de l’appareil photo à dissiper la chaleur. Cela signifie que la durée d’enregistrement continue réaliste la plus longue est de 10 minutes. Que ce soit un problème dépend de votre utilisation prévue.

Troisièmement, le stockage est intégré. Du côté positif, il n’y a plus rien à acheter. L’inconvénient, bien sûr, est que vous ne pouvez pas échanger de carte lorsque vous souhaitez filmer plus que la capacité fournie de 32 Go ou 64 Go (selon la version que vous achetez). Vous pouvez cependant transférer sans fil des images sur votre iPhone, puis formater l’appareil photo.

La praticité dépend de votre scénario d’utilisation

Les caméras d’action sont bien sûr principalement conçues pour capturer des images de point de vue (POV) de sports d’adrénaline. Parachutisme, ski, skateboard, jet-ski, escalade, descente en rappel, etc.

Pour certaines de ces utilisations, une limite d’enregistrement de 10 minutes convient. Pour filmer un saut d’avion, une piste de ski, un rappel, etc., vous ne regardez pas de longs enregistrements.

Cependant, une deuxième approche consiste simplement à faire fonctionner la caméra tout au long d’une activité, puis à rechercher les points forts par la suite. Une GoPro ou un clone tournera généralement autour d’une heure, et il est trivial de transporter et d’échanger une ou deux batteries de rechange. Cela signifie que vous pouvez facilement capturer une journée complète de ski ou de snowboard, par exemple, puis trouver les meilleurs clips plus tard. Bien que vous puissiez le remettre dans le boîtier de charge pour le recharger entre les prises de vue, le Go 2 n’est absolument pas capable de ce type d’utilisation.

Il y a aussi une utilisation secondaire des caméras d’action pour certains d’entre nous. J’ai une GoPro montée au guidon sur mon vélo et je l’utilise pour chaque trajet.

Ce n’est pas parce qu’un trajet à travers Londres est généralement un sport d’adrénaline, mais parce qu’il y a des moments occasionnels où cela peut l’être. Vous pouvez avoir des conducteurs agressifs qui vous mettent en danger, et je trouve que je suis beaucoup plus en mesure de laisser tomber si je suis sûr de savoir que j’ai des séquences vidéo, et que je pourrais donc le signaler à la police ou juste les embarrasser sur YouTube si je le désire. Je ne le fais presque jamais, mais avoir cette capacité me permet d’ignorer et de continuer ma journée.

Un trajet utilitaire typique pour moi dure de 25 à 45 minutes, ce qui est dans la plage d’une seule batterie GoPro, mais bien au-delà des capacités de la Go 2.

Insta360 Go 2 : en cours d’utilisation

Pour moi, donc, il s’agit d’un petit appareil photo à utiliser pour des activités très spécifiques, comme un rappel caritatif que j’ai fait pour l’Air Ambulance de Londres. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo de cela dans un récent article du journal MacBook Pro, où j’ai noté que la machine M1 Max me permettait d’éditer deux flux de vidéo 4K sans chauffer à distance ni même allumer les ventilateurs. Sinon, c’est ici :

J’ai dit que l’absence d’écran n’est pas l’inconvénient que vous pourriez penser, et c’est pour deux raisons. Premièrement, toutes les caméras d’action ont des objectifs grand angle. C’est pour qu’ils puissent intégrer autant d’activité que possible dans le cadre, et aussi parce que, pour les sensations fortes liées à la vitesse, un angle plus large donne une plus grande sensation de vitesse.

Donc pour ma vidéo de rappel, je savais que tant que la caméra était centrée sur mon casque, pas inclinée d’un côté, et que l’angle avant/arrière était correct, tout irait bien. J’ai uniquement utilisé la vue en direct de l’iPhone pour régler l’inclinaison avant/arrière de la monture, puis j’ai tiré à l’aveugle après cela.

J’ai utilisé le support de casque encliquetable auto-adhésif fourni pour cela. Cependant, je sais par expérience que les organisations qui organisent de tels événements sont toujours conscientes des risques potentiels et des responsabilités d’un kit inconnu. Même un appareil photo léger pourrait blesser quelqu’un s’il tombait de 300 pieds, j’ai donc adopté une approche de ceinture et de bretelles en ajoutant de grandes quantités d’outil d’ingénierie universel #2.

S’il est coincé et qu’il ne devrait pas l’être, utilisez un marteau. S’il n’est pas coincé et qu’il devrait l’être, utilisez du ruban adhésif.

Il y a une deuxième raison pour laquelle un écran n’est pas un problème lors de l’utilisation du Go 2, et c’est parce que la société vient d’un arrière-plan de caméras à 360 degrés, et celui-ci filme en fait un plan haut et large, qu’il recadre ensuite au format paysage conventionnel. Si vous sélectionnez le mode Pro Video, vous pouvez ajuster l’horizon lors du montage, de sorte qu’une inclinaison gauche/droite ne soit pas un problème.

En plus du support de casque, vous obtenez deux autres supports. Le premier est un clip monté sur ressort, que vous pouvez attacher à des objets comme des harnais. Le second est du pur génie – du moins en été ! C’est un pendentif que vous portez autour du cou sous un T-shirt ou similaire. Ensuite, la caméra se fixe magnétiquement. Parce que la chemise est coincée entre le pendentif et l’appareil photo, elle ne se balance pas.

Étant plutôt froid ici, je n’ai pas pu filmer de démo d’une balade à vélo ou similaire, mais je l’ai testé en me promenant simplement dans l’appartement, et ce serait un bon moyen de filmer un hyperlapse d’une promenade.

L’étui de chargement dispose également d’un mini-trépied intégré intelligent.

Enfin, il existe un pack avec un adaptateur GoPro inclus si vous avez déjà un tas de supports ou si vous souhaitez simplement une plus grande flexibilité.

La vidéo de démonstration de l’entreprise donne une bonne idée de certaines des autres façons dont la caméra peut être utilisée.

Vous pouvez trouver plus d’échantillons sur la chaîne YouTube de l’entreprise.

Insta360 Go 2 : Prix et conclusions

J’ai testé l’Insta360 Go 2 Camera Bundle tel que vendu sur le site Web d’Apple. Il s’agit du modèle 32 Go avec les supports décrits ci-dessus et coûte 300 $. Vous pouvez trouver de nombreux autres packs et accessoires sur le site Web de l’entreprise et sur Amazon.

Si vous n’avez pas déjà lu le Praticité section ci-dessus, vous voudrez le faire, car c’est ce qui vous dira si c’est ou non la caméra d’action pour vous. Pour moi, ce n’est pas le seul dont j’ai besoin, mais je l’aime, pour une raison principale : le poids.

Attachez une GoPro à un casque et vous saurez vraiment qu’elle est là ! Je n’aime pas la sensation de lourdeur à l’avant que cela donne. L’Insta360 Go 2, en revanche, est si léger que vous ne le sentez pas du tout. À condition que vous ne souhaitiez filmer que de courts clips, c’est de loin la meilleure caméra pour casque que j’ai jamais utilisée.

J’aime aussi la monture pendentif. Je me vois certainement l’utiliser en été pour les hyperlapses lors de l’exploration d’une nouvelle ville, par exemple. La portabilité et le trépied intégré signifient que c’est aussi un moyen très pratique de prendre des timelapses – bien sûr, l’iPhone peut le faire, mais très souvent quand j’attends qu’un timelapse se termine, je veux passer le temps en utilisant … mon iPhone.

En fin de compte, je vais garder ma GoPro, mais c’est maintenant ma caméra de casque par défaut, et je vais également l’emporter avec moi lorsque je voyage pour les capacités super pratiques de timelapse et d’hyperlapse.

L’Insta360 est disponible sur l’Apple Store, avec plus d’options disponibles sur le site Web Insta360 et sur Amazon.

