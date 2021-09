La caméra de surveillance omniprésente – L’Express Financier

Fait intéressant, après un auto-examen torturé, trois grandes entreprises technologiques américaines ont annoncé l’année dernière qu’elles retireraient leurs programmes de reconnaissance faciale. (Image représentative)

Par Siddharth Pai

Le 10 septembre 2021, j’ai trouvé le même endroit où j’étais le 10 septembre 2001, atterrissant à l’aéroport de La Guardia à New York. J’ai consacré le lendemain à me souvenir et à revivre les événements d’il y a 20 ans, et comment ils m’ont changé.

New York était à son apogée en 2001, après avoir été nettoyée par la main de fer du maire Rudolph Giuliani. C’était sûr, même la nuit. Les sans-abri n’étaient nulle part en vue. Malgré les attentats du 11 septembre, la ville a continué d’être un pôle d’attraction pour les services financiers, la publicité et les médias. C’est aussi une petite rivale de la Californie avec ses start-ups « Silicon Alley ». Mais la pandémie de Covid-19 a marqué la ville. L’itinérance est de nouveau apparente, et de nombreux autres aspects de la vie dans cette ville grouillante se sont également métamorphosés.

L’un de ces changements n’a rien à voir avec le Covid-19. C’est la surveillance en ligne incessante qui a commencé au lendemain des attentats terroristes. Au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis la chute des tours, une batterie d’yeux électroniques s’est développée – un luminaire en acier monté au-dessus de la porte d’un magasin, l’orbe de verre caché sur des lampadaires – toutes des caméras cachées qui échappent à l’attention des gens, mais peuvent toujours les voir.

Amnesty International a récemment effectué un décompte volontaire du nombre de caméras utilisées par le service de police de New York (NYPD) pour la surveillance. Les bénévoles ont compté et marqué 15 280 caméras dans seulement trois des cinq arrondissements de la ville. Leur sortie est utilisée pour les logiciels de reconnaissance faciale. « Ce vaste réseau de caméras peut être utilisé par la police pour la reconnaissance faciale invasive et les risques, transformant New York en une ville de surveillance orwellienne », explique Matt Mahmoudi, chercheur à Amnesty International. « Vous n’êtes jamais anonyme. Que vous assistiez à une manifestation, que vous marchiez dans un quartier particulier ou même que vous fassiez simplement vos courses, votre visage peut être suivi par la technologie de reconnaissance faciale à l’aide d’images provenant de milliers de points de caméra à travers New York. Ces caméras de police ne sont que la pointe de l’iceberg. En plus de ses caméras départementales, le NYPD a accès à plus de 20 000 caméras installées de manière privée, dans les bureaux de l’entreprise et d’autres établissements privés. Avant le 11 septembre, la New York Civil Liberties Union comptait moins de 2 400 caméras à Manhattan.

Fait intéressant, après un auto-examen torturé, trois grandes entreprises technologiques américaines ont annoncé l’année dernière qu’elles retireraient leurs programmes de reconnaissance faciale. Amazon, IBM et Microsoft ont tous déclaré qu’ils annulaient leurs programmes ou suspendaient des services de police à l’aide de leurs algorithmes de reconnaissance faciale.

Selon une lettre adressée aux législateurs américains par le PDG d’IBM, Arvind Krishna, la société est sur le point d’abandonner les logiciels d’analyse et d’usage général pour la reconnaissance faciale. Sa lettre indiquait que son entreprise « ne tolère l’utilisation d’aucune technologie… pour la surveillance de masse, le profilage racial, les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales… ». Amazon a interdit d’un an les services de police d’utiliser Rekognition, sa technologie de recherche faciale. Et Microsoft attend l’adoption d’une nouvelle législation avant de vendre sa technologie de reconnaissance faciale aux forces de l’ordre.

Certains observateurs bien-pensants disent que c’est une bonne chose. L’auteur d’un article dans Forbes déclare : « Je ne pense pas que nous puissions exagérer l’importance d’IBM, Microsoft et Amazon et leurs rôles pour influencer d’autres entreprises technologiques à adopter une position plus ferme sur les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination… Espérons que d’autres les entreprises technologiques commencent à filtrer leur technologie à travers des lunettes similaires pour les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination et suivent leur exemple. »

Les récentes avancées en matière de reconnaissance faciale sont en effet un volte-face pour certaines grandes entreprises technologiques. À la mi-2018, Rekognition, l’interface de programmation d’applications ouverte d’Amazon pour la reconnaissance faciale, a fait la une pour avoir montré des résultats surprenants lors d’un test réalisé par l’American Civil Liberties Union (ACLU). Cette organisation a scanné les visages des 535 membres du Congrès américain contre 25 000 photos publiques de personnes arrêtées et/ou de criminels. Aucun membre du Congrès n’était dans ces images, mais le système d’Amazon a généré 28 fausses correspondances, avec des implications évidentes.

À l’époque, Amazon avait répondu que les tests de l’ACLU étaient exécutés à son seuil de confiance par défaut de 80 %, et non aux 95 % que la société recommande pour les applications d’application de la loi où une fausse identification peut avoir de graves conséquences. Il semble que de tels arguments nuancés soient désormais sans objet. Rekognition et ses deux frères ont été volontairement arrêtés pendant un certain temps.

D’autres entreprises technologiques qui utilisent régulièrement la technologie de reconnaissance faciale sont encore manifestement absentes de la conversation. Il en va de même des start-ups bien financées telles que Clearview AI, dont la technologie est utilisée par plus de 2 000 agences et entreprises chargées de l’application des lois dans le monde. Clearview affirme avoir récupéré plus de 3 milliards de photos sur Internet, y compris sur des plateformes de médias sociaux populaires comme Facebook, Instagram, Twitter et autres. Il conserve ces photos dans sa base de données même après que les utilisateurs les ont supprimées des plates-formes respectives ou ont rendu leurs comptes privés.

Pendant ce temps, la surveillance par la Chine de ses propres citoyens est bien connue. Il a également lancé son filet de reconnaissance faciale plus loin. L’argent de l’« aide » chinoise distribué à certains pays d’Amérique latine et d’Afrique sert à acheter des caméras de surveillance et des technologies de reconnaissance faciale à des géants chinois tels que Hikvision et Zhejiang Dahua.

Malgré les belles intentions d’Amazon, d’IBM et de Microsoft (et l’aveu tacite des limites de leur propre technologie de reconnaissance faciale), le reste du monde n’est pas en reste. Même le plus éminent détracteur des États-Unis, la Chine, s’est assidûment attaqué à la technologie. Les caméras Cyclops et les logiciels intrusifs sont là pour rester.

L’auteur est consultant en technologie et investisseur en capital-risque

