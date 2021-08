La caméra d’en haut Mia Khalifa s’enregistre en train de faire de l’exercice

in

Caméra d’en haut Mia Khalifa s’enregistre en train de faire de l’exercice | Instagram

Alors que la belle maquette et tout le monde est en pandémie, cette célébrité coquette en profite pour faire de l’exercice et s’enregistrer.

Laissant la caméra sur le sol et enregistrant avec Mia Khalifa d’en haut, c’est ainsi qu’elle nous a donné cette nouvelle vidéo où nous pourrions voir un peu du travail acharné que vous faites.

Ce qui saute immédiatement aux yeux, ce sont les énormes charmes de Mia khalifa, il semble qu’ils vont écraser quiconque verra la vidéo.

Apparemment, la jolie célébrité faisait une sorte de abdos ce qu’il fait sous la forme d’un lézard et étirant son corps, l’amenant ainsi à exercer plusieurs parties de son corps en même temps.

Dans cette publication qu’il a en fait partagée dans ses stories Instagram, on peut voir que c’est quelque chose d’un peu douloureux, ils disent “si ça ne fait pas mal, ça ne marche pas”, une référence au fait que la douleur est un indication que le muscle travaille.

Même voir Mia Khalifa faire de l’exercice pour beaucoup est plus que captivant et excitant pour ses millions d’adeptes, voire coquette si vous voulez, car son visage et sa silhouette rappellent à ses vidéos l’époque où elle se consacrait aux films pour adultes.