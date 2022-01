La caméra extérieure Eve prend en charge la vidéo sécurisée HomeKit

Eve Energy propose depuis longtemps d’excellents produits pour l’écosystème HomeKit d’appareils domestiques intelligents d’Apple, et maintenant, il ajoute un autre produit à cette gamme – la Eve Outdoor Cam. La Eve Outdoor Cam est conçue pour offrir une bonne sécurité à l’extérieur d’une maison Apple et, en tant que telle, elle prend en charge la vidéo sécurisée HomeKit.

Malheureusement, la caméra ne prendra pas en charge la prochaine spécification de maison intelligente Matter au lancement. C’est à cause du fait que la spécification Matter, en général, ne prend pas vraiment en charge les caméras de sécurité, et cela ne le sera probablement pas pendant un certain temps après sa sortie. Néanmoins, la caméra fonctionnera parfaitement dans une configuration HomeKit – elle ne fonctionnera tout simplement pas dans d’autres écosystèmes de maison intelligente.

« Combinant une esthétique élégante à une technologie conçue pour protéger la confidentialité, Eve Outdoor Cam va au-delà des concepts de caméras de surveillance hérités avec leur apparence remarquable et leurs nuages ​​​​de fabricant », a déclaré Jerome Gackel, PDG d’Eve. « Eve Outdoor Cam incarne ce que représente Eve : de beaux produits pour la maison connectée qui établissent la norme pour les maisons intelligentes axées sur la confidentialité. »

Spécifications et conception de la Eve Outdoor Cam

La Eve Outdoor Cam offre des spécifications décentes pour le prix. Alors que la résolution 1 080p est un peu faible, HomeKit Secure Video ne prend en charge que la vidéo 1 080p en premier lieu. La caméra a un champ de vision de 157 degrés et prend en charge la vision nocturne infrarouge. Ainsi, vous n’avez pas à vous fier au projecteur intégré si vous ne le souhaitez pas.

Source de l’image : Ève

Bien sûr, comme la caméra est conçue pour être utilisée à l’extérieur, elle doit être relativement durable. La caméra a une certification IP55, elle devrait donc pouvoir survivre à une certaine exposition à l’eau.

Le design de la caméra est complètement différent de celui de la Eve Cam traditionnelle. Il a une forme rectangulaire, environ les deux tiers de l’appareil étant dédiés au projecteur. Le bas de l’appareil est le capteur de la caméra réelle. Il est construit en plastique noir et peut être fixé au mur.

Malheureusement, la Eve Outdoor Cam n’est pas alimentée par batterie – vous devrez donc y brancher un fil pour l’alimenter. Cela limitera comment et où les utilisateurs peuvent réellement placer la caméra, en particulier pour ceux qui louent.

Il est important de se rappeler que pour utiliser une caméra vidéo sécurisée HomeKit, vous aurez besoin d’iCloud et d’un appareil comme une Apple TV ou un HomePod pour servir de hub pour votre maison intelligente.

Prix ​​et disponibilité

La Eve Outdoor Cam coûte 249,95 $ et sera disponible à l’achat à partir du 5 avril auprès d’Eve, d’Amazon et, éventuellement, d’Apple. Donc, vous devrez attendre un peu avant de pouvoir l’obtenir pour vous-même.