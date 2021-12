La caméra rétractable d’Oppo est un moyen d’éliminer la bosse de la caméra

Le fabricant chinois de smartphones Oppo vient de taquiner un appareil photo rétractable comme nous n’en avons jamais vu sur un smartphone. Ne confondez pas la caméra rétractable avec la caméra selfie coulissante que nous avons vue sur plusieurs appareils ces dernières années. La caméra rétractable fait partie du module principal de caméra arrière du smartphone. Et c’est une astuce astucieuse pour réparer l’un des éléments de conception de smartphone les plus détestés : la bosse inesthétique de l’appareil photo qui, d’une manière ou d’une autre, ne cesse de grossir.

La bosse de la caméra

Avant de regarder la caméra rétractable d’Oppo, rappelons-nous pourquoi la bosse de la caméra existe.

Les acheteurs de smartphones critiquent souvent la conception des caméras arrière, et la vérité est que ces bosses ont augmenté ces dernières années. Cependant, le compromis est justifié lorsque vous réfléchissez à la raison pour laquelle cette bosse existe.

Bien sûr, vous n’obtenez pas un dos parfaitement plat et la bosse de la caméra n’est pas vraiment attrayante. Là encore, vous ne regardez pas souvent le panneau arrière du téléphone. Plus important encore, la bosse de l’appareil photo plus épaisse permet aux téléphones de prendre de bien meilleures photos que les modèles précédents. Et le fait demeure que nous voulons que les téléphones offrent de meilleures fonctionnalités photo et vidéo à chaque génération.

Nous voulons des capteurs plus gros qui capturent plus de lumière et comportent plus d’éléments d’objectif. Et nous voulons un meilleur zoom. C’est pourquoi les bosses de la caméra sont devenues plus grosses au fil des ans.

Source de l’image de la caméra iPhone 13 Pro : Christian de Looper pour .

La caméra rétractable d’Oppo

Oppo a publié le teaser suivant sur sa page Twitter, révélant une caméra rétractable une semaine avant son événement Inno Day 2021. C’est là que nous attendons d’Oppo qu’il dévoile son premier combiné pliable commercial, aux côtés d’autres technologies. La caméra rétractable en fait partie.

La plupart des pop-ups sont ennuyeux… Mais pas notre caméra rétractable auto-développée ! ?? Explorez plus dans INNO WORLD le 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If – OPPO (@oppo) 7 décembre 2021

Oppo dit dans le tweet que « la plupart des fenêtres contextuelles sont ennuyeuses », oubliant apparemment qu’elles fabriquaient leurs propres caméras contextuelles. La caméra rétractable n’est pas l’une des plus ennuyeuses, taquine l’entreprise.

Le module de caméra que nous voyons dans le clip comporte au moins deux caméras. Et la bosse de la caméra est toujours évidente, malgré la présence de la caméra rétractable. Le clip se concentre sur ce dernier, nous montrant comment le système de caméra avance lorsqu’il est utilisé. Tout comme cela arrive avec certains appareils photo traditionnels. La caméra se rétracte ensuite lorsque vous en avez terminé. En conséquence, la bosse est plus petite que sur d’autres appareils.

Le clip implique que la caméra rétractable Oppo n’aura pas d’impact sur la durabilité. Nous voyons la caméra utilisée lorsqu’il pleut, ce qui implique que le système de caméra est résistant à l’eau. De plus, il nous indique également que l’appareil photo ne doit pas permettre à l’eau de pénétrer dans le téléphone.

On voit aussi le téléphone tomber au sol, simulant une chute accidentelle. Espérons que la caméra rétractable se rétracte avant que le téléphone n’atteigne le trottoir. On ne voit pas ce qui se passe. Mais Oppo dévoilera tout la semaine prochaine.

Le nouveau produit phare d’Oppo ?

On ne sait pas quel téléphone profitera du nouveau système de caméra rétractable. Ou si la technologie est prête pour une utilisation commerciale. Oppo présente souvent une technologie mobile qui a besoin de quelques années supplémentaires pour mûrir.

Le teaser de la caméra rétractable Oppo nous donne quelques spécifications pour la caméra. Le capteur 1/1,56 pouces a une distance focale de 50 mm et une ouverture f/2,4. Cela ne suffit pas pour nous dire ce que l’appareil photo rétractable peut offrir en ce qui concerne les normes de photographie mobile 2021.