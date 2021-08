La caméra sous panneau Galaxy Z Fold 3 est le résultat d’un affichage plus efficace

La semaine dernière, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 avec une résolution d’affichage et des tailles similaires à leurs prédécesseurs. Cependant, le Galaxy Z Fold 3 dispose d’une nouvelle technologie d’affichage, qui, selon Samsung, est plus économe en énergie qu’un OLED traditionnel.

Le nouvel Eco² OLED présente la nouvelle méthode de développement d’écrans OLED de Samsung, qui élimine le besoin d’un polariseur externe. Normalement, cela est nécessaire pour aider à réfléchir la lumière entrant dans le panneau et fournir une image plus claire. Cependant, il s’agit d’une arme à double tranchant en ce sens qu’elle bloque également une partie de la lumière provenant de l’écran OLED, ce qui la rend moins efficace.

Avec Eco² OLED, Samsung peut implémenter une nouvelle pile d’affichage qui débarrasse la couche polarisante. En “internalisant la fonction polariseur”, Samsung est capable d’augmenter la transmission de la lumière du panneau OLED de 33%, créant ainsi un écran 25% plus efficace qu’un panneau OLED plus conventionnel trouvé sur les meilleurs téléphones Android. Il permet également de rendre l’écran plus fin et d’utiliser moins de matières plastiques.

L’augmentation de la lumière due à l’absence de polariseur est la raison pour laquelle Samsung a fourni au Galaxy Z Fold 3 une caméra sous le panneau, qui souffrirait normalement beaucoup du manque de lumière qui l’atteignait à travers l’écran. Bien sûr, la solution n’est pas parfaite, car la caméra est encore assez visible en raison de la diminution de la densité de pixels sur le capteur. Cependant, l’appareil photo présente des pixels plus gros que le Galaxy Z Fold 2, ce qui devrait aider à l’apport de lumière, et nous allons tester cela pour voir à quel point il fonctionne bien.

Alors que le Galaxy Z Fold 3 a une capacité de batterie légèrement inférieure à celle de son prédécesseur, Samsung semble avoir compensé la différence avec un chipset plus efficace et une nouvelle technologie d’affichage. Rassurez-vous, nous mettrons également la batterie à l’épreuve pour voir comment elle se compare.

