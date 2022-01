La caméra ultra-large la plus large, et plus

Realme a lancé le premier téléphone de la série GT à la mi-2021, apportant une expérience phare plus abordable à la table. Depuis, nous avons vu quelques variantes supplémentaires, telles que la série GT Neo de milieu de gamme supérieure. Mais la firme a bel et bien livré de nouveaux modèles en Realme GT 2 et Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro : une configuration de caméra éclectique

Le modèle Pro était auparavant présenté comme le premier produit phare de la marque, mais la société a depuis déclaré qu’il s’agissait plutôt du produit phare « le plus haut de gamme » de la société. C’est certainement une expérience haut de gamme lorsque vous regardez les spécifications de base, avec un SoC Snapdragon 8 Gen 1, un écran OLED QHD + 120 Hz de 6,7 pouces (LTPO 2.0, 3 216 x 1 440) et une batterie de 5 000 mAh avec 65 W de charge filaire.

Passant à la photographie, le téléphone est équipé d’un appareil photo principal IMX766 50MP (avec stabilisation optique de l’image), d’un appareil photo ultra-large 50MP (Samsung JN1) et d’un microobjectif 40X.

Le tireur ultra-large de 50 MP est assez impressionnant sur le papier, avec un champ de vision de 150 degrés nettement plus large que les autres appareils photo ultra-larges du marché. Il contient également un mode fisheye pour que vous puissiez filmer des séquences de style caméra d’action. Consultez l’image ci-dessous pour avoir une idée de la largeur de la caméra.

De plus, le micro-objectif semble remplir un rôle similaire à celui de la micro-caméra 3MP de l’Oppo Find X3 Pro, vous permettant de prendre des photos de style microscope. Il n’y a aucun mot sur la résolution de la caméra du microscope, bien qu’une fuite précédente ait indiqué une résolution de 2MP. Nous pensions que la résolution 3MP du téléphone Oppo était trop faible pour les fonds d’écran et autres, nous ne nous attendons donc pas à de meilleurs résultats ici.

Il n’y a pas de téléobjectif ou de caméra périscope ici, ce qui est un peu dommage et signifie que le téléphone sera obligé de s’appuyer sur le zoom numérique et d’autres astuces logicielles pour les images agrandies.

D’autres caractéristiques notables incluent une caméra selfie 32MP, des haut-parleurs stéréo, un réseau d’antennes amélioré pour une meilleure réception et une meilleure portée NFC, et Realme UI 3.0 sur Android 12.

Le modèle Pro est disponible en blanc papier, vert papier, noir acier et bleu titane. Les variantes Paper utilisent une « conception de polymère biosourcé » inspirée de l’art du papier.

Realme GT 2 : Une mise à jour itérative ?

Le fabricant chinois a également annoncé le Realme GT 2, et un examen plus approfondi révèle un téléphone qui a peu de mises à niveau précieuses par rapport à son prédécesseur. D’une part, la batterie a reçu une augmentation bienvenue de 4 500 mAh à 5 000 mAh. Ensuite, il y a le passage d’un ancien appareil photo 64MP à l’appareil photo principal 50MP IMX766 plus performant.

Sinon, vous avez toujours un SoC Snapdragon 888 ici, un objectif ultra-large de 8MP et un capteur de profondeur de 2MP. Parmi les autres fonctionnalités familières, citons la charge filaire de 65 W, un panneau OLED FHD + 120 Hz et Realme UI 3.0 sur Android 12.

Prix ​​et disponibilité de la série Realme GT 2

Les téléphones ne sont disponibles qu’en Chine continentale pour le moment, sans dire si nous verrons ces appareils arriver sur les marchés mondiaux. Néanmoins, vous paierez un prix de départ anticipé de 2 599 yuans (~ 409 $) pour le Realme GT 2 et 3 699 yuans (~ 582 $) pour le Realme GT 2 Pro. Sinon, ces téléphones commenceront respectivement à 2 699 yuans (~ 425 $) et 3 899 yuans (~ 614 $).

Que pensez-vous du Realme GT 2 Pro en particulier ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Realme GT 2 Pro : Chaud ou pas ?

22 voix

commentaires