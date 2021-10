la camionnette de livraison qui nettoie l’air

28/10/2021 à 11h30 CEST

SPORT.es

Mercedes utilise un label environnemental connu sous le nom de COP26 pour mettez en valeur vos efforts dans les véhicules électriques et montrez comment la durabilité peut impliquer plus qu’un passage à l’énergie des voitures . Le concept de fourgonnette de livraison Sustaineer récemment dévoilé est tout électrique, comme on peut s’y attendre, mais il améliore également l’environnement qui l’entoure. Les filtres à particules fines à l’avant et au dessous de caisse purifient l’air autour du camion, quelle que soit la vitesse. Même utilise Les freins à disque en fonte revêtus de céramique réduisent la poussière en suspension dans l’air et limitent l’usure des freins.

Le Sustainer a également panneaux solaires sur votre toit pour étendre la portée et réduire le besoin de recharger (Cela contribue parfois aux émissions de CO2). Peut nourrir plus d’appareils, que la camionnette soit ou non en marchetels que des outils et des ordinateurs portables. La L’énergie solaire dans les véhicules électrifiés n’a rien de nouveau, mais Mercedes espère clairement que des implémentations comme celle-ci maintiendront les véhicules électriques aussi respectueux de l’environnement que possible.

D’autres technologies vertes comprennent un système de chauffage économe en énergie et conforme au corps (y compris la ceinture de sécurité) et un utilisation intensive de matériaux recyclés.