La campagne Assault on Dragon Keep de Tiny Tina est désormais disponible en tant que titre autonome

Gearbox a publié une version autonome de L’assaut de la petite Tina sur le donjon du dragon.

Sorti en 2013 sous le nom de DLC Borderlands 2, la campagne se déroule dans le monde d’un jeu de rôle sur table sur le thème de la fantaisie connu sous le nom de Bunkers et Badasses. Servant de maître du jeu, le jeu de Tiny Tina était le plus populaire parmi les packs DLC publiés pour le titre. C’est également la base du prochain Tiny Tina’s Wonderlands dont la sortie est prévue en février.

L’assaut de la minuscule Tina sur le donjon du dragon : une aventure unique au pays des merveilles est maintenant disponible et peut être le vôtre sur PC via Steam. Il est également disponible pour les consoles PlayStation et Xbox. Cela vous coûtera 9,99 $.

Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Epic Games Store jusqu’au 16 novembre.

Dans le prochain Tiny Tina’s Wonderlands, vous créerez votre propre héros grâce à la personnalisation de l’apparence et un système multiclasse qui vous permet de mélanger et de faire correspondre six arbres de compétences de personnages différents. Deux de ces classes incluent le Stabbomancer et le Brr-Zerker.

Les environnements fantastiques incluent des forêts de champignons, des criques de pirates et un large éventail de lieux avec leurs propres missions d’intrigue, quêtes secondaires, ennemis et plus encore qui seront découverts au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.

Certains des endroits à explorer incluent Brighthoof, qui est le «joyau de la couronne» du royaume de Queen Butt Stallion et la région comprend le château de Butt Stallion. Il y a aussi l’oasis de Sunfang qui présente un feuillage luxuriant, des lagunes et de grandes ruines de civilisations disparues depuis longtemps. Vous trouverez également une ville dans le ciel en utilisant le haricot Tangledrift.

Le principe du jeu est d’essayer de vaincre le Seigneur Dragon, et au cours de votre quête, vous rencontrerez une variété de monstres, des requins avec des jambes aux squelettes sensibles faisant partie de l’armée des squelettes.

Il y aura beaucoup d’armes dans le jeu pour vous aider tout au long du lancement de sorts. Vous pouvez également garder une arme de mêlée dédiée constamment équipée.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 et PC via Epic Games Store exclusivement au lancement, et sur d’autres vitrines numériques PC plus tard en 2022.