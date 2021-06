La campagne Biden m’a fait me sentir «très bienvenu» ⋆ 10z viral

in

Sénateur Bernie Sanders (I-VT) a discuté avec CNN Gloria Borger dimanche, fournissant un aperçu clé de la raison pour laquelle l’un des membres les plus progressistes du Sénat a pu si bien travailler avec le président plus centriste Joe Biden.

Borger a noté que Sanders et Biden ont tous deux des racines dans la classe ouvrière et une « histoire commune » tout au long de leur carrière politique. Lorsque Biden a décidé de ne pas se présenter à la présidence en 2016 et que l’establishment démocrate s’est tourné vers Hillary Clinton, Biden a contacté Sanders “pour une conversation privée ou deux, une courtoisie que Sanders n’a pas oubliée”.

Sanders a apprécié les conseils de Biden, décrivant leurs entretiens comme “des conversations très utiles et des conversations amicales”.

En 2020, alors que Sanders se préparait à se retirer de la course, il a demandé à son personnel de contacter la campagne de Biden pour voir “s’ils veulent inviter des politiques et du personnel progressistes dans leur campagne – voyez simplement ce qu’ils disent”.

La réponse, nota Borger, était oui. « Pouvez-vous me parler de l’accueil qu’ils vous ont réservé ? » demanda-t-elle à Sanders.

“Très bienvenu”, a-t-il répondu.

“C’était un peu différent d’Hillary Clinton en 2016”, a déclaré Borger.

“Oui, oui, ça l’est”, a déclaré Sanders.

« Vous n’avez pas été accueilli ? elle a demandé.

“J’ai été toléré”, a répondu Sanders. « Mon soutien était – ils voulaient mon soutien, évidemment. »

Sanders préside désormais le comité sénatorial du budget et a joué un rôle déterminant en encourageant les démocrates progressistes à voter pour le projet de loi sur le plan de sauvetage américain même après la suppression de la hausse du salaire minimum, a noté Borger.

« Est-ce que c’était tout ce que nous voulions ? » dit Sanders. “Non. Était-ce un grand pas en avant pour la classe ouvrière de ce pays ? Vous pariez que c’était le cas.

Biden “fait parfois des choses qui, à mon avis, ne sont vraiment pas une bonne idée”, a ajouté Sanders. « Mais je comprends pourquoi il le fait. Parce qu’il a fait des promesses aux gens et qu’il veut tenir ses promesses.

Borger a demandé : « Et il a toujours tenu ses promesses ?

“Je pense que oui”, a déclaré Sanders, qui a salué le “sens très fort de la loyauté de Biden, que j’aime et que je respecte”.

“Nous allons avoir nos différences”, a conclu Sanders, “mais je vous fais finalement confiance, et vous allez me faire confiance. Nous n’allons pas nous croiser. Il y aura des moments difficiles, mais nous allons traverser cela ensemble. »

