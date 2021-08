La campagne Coach Rogue Bag met en vedette Jennifer Lopez, Kate Moss et Kōki – WWD

Coach a sélectionné un certain nombre de visages célèbres pour sa dernière campagne.

Jennifer Lopez et la mannequin et compositrice Kōki, ambassadrices de la marque, ainsi que Kate Moss, Ma Zhe, Kelsey Lu et Xiao Wen Ju sont les vedettes de la campagne de Coach réintroduisant son sac Rogue.

Le sac Rogue, qui fera partie de la collection d’automne de Coach, a été présenté pour la première fois sur le podium en 2016 et a été « inspiré par les esprits libres, les rebelles et les rêveurs », selon la marque. La collection, intitulée « Coach Forever Season Two », comprendra des sacs, du prêt-à-porter et une collaboration avec Schott NYC, une entreprise de vêtements basée à New York.

Jennifer Lopez joue dans la campagne de Coach en réintroduisant son sac Rogue dans le cadre de sa collection d’automne. © 2021 Juergen Teller

Le sac Rogue sera mis à jour dans une nouvelle version respectueuse de l’environnement de l’imprimé jacquard signature de Coach et sera fabriqué dans un mélange de coton biologique et de polyester recyclé.

La campagne, qui a été conçue par Olivier Rizzo et photographiée par Juergen Teller, a été tournée dans des lieux célèbres du monde entier, notamment Griffith Park à Los Angeles, le Bund à Shanghai et London Bridge, qui a pour but de raconter « l’histoire du Rogue héritage et artisanat emblématiques.

Jennifer Lopez joue dans la campagne de Coach en réintroduisant son sac emblématique Rogue dans le cadre de sa collection d’automne. © 2021 Juergen Teller

Stuart Vevers, directeur créatif de Coach, recevra le prix du Temple de la renommée du Conseil des accessoires pour le sac Rogue. Le prix, déterminé par l’Accessories Council Board, récompense un article ou une marque qui a su résister à l’épreuve du temps et qui a été décerné lors des Design Excellence Awards annuels.

Coach ajoutera également une expérience numérique où les utilisateurs pourront concevoir leur propre sac Rogue dans un atelier virtuel et créer leur propre sac à partir de zéro.

Kelsey Lu joue dans la campagne de Coach en réintroduisant son sac emblématique Rogue dans le cadre de sa collection d’automne. © 2021 Juergen Teller

Xiao Wen Ju joue dans la campagne de Coach en réintroduisant son sac emblématique Rogue dans le cadre de sa collection d’automne. © 2021 Juergen Teller

Ma Zhe joue dans la campagne de Coach en réintroduisant son sac emblématique Rogue dans le cadre de sa collection d’automne. © 2021 Juergen Teller

LIRE LA SUITE ICI :

Jennifer Lopez et Michael B. Jordan Star dans la campagne Coach Automne 2021

Megan Thee Stallion apparaîtra dans le nouvel entraîneur, campagne Bape

Coach lancera un programme de bourses d’études de quatre ans pour les étudiants mal desservis