La campagne de boycott de l’UE éclate – “Si le n°10 n’a pas les couilles, que les gens se lèvent !” | Politique | Nouvelles

Brexit: un expert discute de la “punition” de l’UE en 2018

Adrian Hill s’exprimait après qu’un rapport du groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU ait indiqué que les importations vers le Royaume-Uni en provenance du reste du monde dépassent désormais celles de l’UE27. En outre, de nombreux lecteurs d’Express.co.uk cette semaine ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à prendre des mesures drastiques face à ce qu’ils considéraient comme une ingérence de l’UE en ce qui concerne l’accès à la pêche et l’Irlande du Nord.

M. Hill, un ancien officier des Royal Engineers qui, entre autres postes diplomatiques, a travaillé en tant que membre de l’équipe du tunnel sous la Manche au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et au comité COBRA du Cabinet Office, a déclaré à Express.co.uk: “Le sort de Boris vient de a eu un grand succès aux élections locales et aux élections partielles.

« Les gens doivent leur rappeler rapidement qui est en fin de compte responsable. »

Se référant aux remarques d’Andreas Michaelis, entre autres, l’ambassadeur d’Allemagne en Grande-Bretagne, qui a lancé l’idée d’une “alliance plus profonde” en matière de sécurité nationale, M. comme du mastic, ils peuvent avec ce qu’ils veulent.

M. Hill a déclaré que si le numéro 10 ne défendait pas l’UE, le peuple britannique le devait (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

“Ils peuvent essayer de briser le Royaume-Uni et de saboter notre économie.”

Suggérant qu’il était temps de donner une leçon aux eurocrates – et à l’UE27 en général -, il a ajouté : « Si HMG n’a pas le courage de tenir tête à l’UE, alors il est temps que nous, les citoyens, le fassions.

« Les exportations de l’UE vers nous sont en baisse. Résolvons nous-mêmes le déficit commercial. N’achetez pas de voitures, de vêtements, de chaussures, d’alcool pour meubles et de nourriture fabriqués dans l’UE.

JUST IN: “Réveillez-vous” L’Allemagne veut briser le Royaume-Uni et nuire à l’économie

Adrian Hill est un ancien diplomate britannique (Image : Adrian Hill)

« N’achetez pas non plus tous ces appareils électriques et ces machines de jardin.

“Nous découvrirons que l’UE veut soudainement parler de l’Irlande du Nord mais ne veut plus discuter de poison au téléphone avec Sturgeon.”

Utilisant le traitement du bloc de la Suisse, où il vit, comme une leçon de choses, M. Hill a déclaré: «Les Suisses paient des prix élevés pour la nourriture et soutiennent les agriculteurs avec des subventions parce qu’ils considèrent l’agriculture d’une importance stratégique. Cela fait monter tout le coût de la vie.

Boris Johnson et Jill Mortimer, qui ont remporté l’élection partielle de Hartlepool pour les conservateurs le mois dernier (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen et Charles Michel, président du Conseil européen (Image : GETTY)

“L’UE en profite pour vendre des produits de qualité inférieure à des prix suisses et c’est probablement ce qui se passe avec nos supermarchés.

« L’euro sous-évalué permet aux entreprises allemandes de saper les entreprises suisses beaucoup plus facilement et de nombreux fournisseurs d’articles ménagers de très haute qualité ont tout simplement fermé leurs portes, incapables de rivaliser.

« Essayez de trouver du très bon linge suisse à Berne – le meilleur magasin est fermé et seuls quelques articles sont vendus dans le magasin de qualité, Loeb, le Harrods local.

“Essayez d’acheter du thé britannique ordinaire décent, presque impossible. Mais beaucoup de thé allemand utilisant des noms britanniques.

Finale du Brexit (Image : Express)

“Il y a donc toutes sortes de raisons macro-économiques pour soutenir les produits britanniques et du Commonwealth sur notre marché intérieur.”

Les arguments en faveur de l’achat de marchandises importées des pays du Commonwealth étaient accablants, a souligné M. Hill.

Il a expliqué : « Le blé du Canada, le bœuf d’Australie et l’agneau de Nouvelle-Zélande sont tous connus. Ma génération savait tout sur le cheddar canadien quand nous étions à la maternelle.

« Alors, au lieu de l’aide extérieure, pourquoi ne pas accueillir les produits finis des pays et des îles du Commonwealth ?

Andreas Michealis, ambassadeur d’Allemagne au Royaume-Uni (Image : GETTY)

« Nous achetons du vin néo-zélandais. Pourquoi pas des chocolats du Ghana ? La Jamaïque a une industrie de la mode et un café fantastique, Desnoes et Geddes font du rhum merveilleux, la Tiger Beer est déjà fabriquée au Royaume-Uni.

« Je vis à Lahore depuis deux ans, Nicosie depuis deux ans et demi, Saigon depuis deux ans, quatre ans à Muri bei Bern, quatre ans à Ottawa, trois ans à Séoul et deux ans en Jamaïque.

« Le reste à Lambeth, Enfield, Smethwick, Caterham et Sedlescombe dans l’East Sussex et ici à Muri bei Bern. Nous avons fait beaucoup de shopping dans beaucoup d’endroits.

“Soutenir vos magasins et fournisseurs locaux ou les perdre.”