La campagne Ciattarelli a critiqué l’Associated Press pour avoir appelé la course au poste de gouverneur du New Jersey, arguant qu’il était « irresponsable » de faire l’appel si tôt dans le décompte.

« Avec les candidats séparés d’une fraction de pour cent sur 2,4 millions de suffrages exprimés, il est irresponsable de la part des médias de faire cet appel alors que le secrétaire d’État du New Jersey ne sait même pas combien de bulletins il reste à compter », a déclaré Le directeur des communications de la campagne Ciattarelli, Stami Williams, sur Twitter mercredi.

Jack Ciattarelli, candidat républicain au poste de gouverneur du New Jersey, Ciattarelli Kauzlarich/Bloomberg via . (.)

L’AP a appelé mercredi soir la course au gouverneur démocrate sortant Phil Murphy après une course étonnamment serrée qui a vu les candidats s’attarder à quelques milliers de voix les uns des autres jusqu’à mercredi.

GOUVERNEMENT DÉMOCRATIQUE DU NEW JERSEY. PHIL MURPHY EKES GAGNANT CONTRE LE GOP CHALLENGER CIATTARELLI

Le gouverneur Phil Murphy prend la parole lors d’un rassemblement de vote anticipé à Weequahic Park, le samedi 23 octobre 2021, à Newark, NJ (AP Photo/Stefan Jeremiah) (AP Photo/Stefan Jeremiah)

Le candidat du GOP, Jack Ciattarelli, avait une avance dans le vote dans la nuit de mardi d’un peu plus de 1 000 voix, mais a vu cette avance effacée par les bulletins de vote restants qui se sont brisés principalement en faveur de Murphy.

Une victoire bouleversée de Ciattarelli aurait ajouté à une journée électorale déjà très réussie pour les républicains, qui avaient déjà vu le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, gagner dans ce qui était devenu un État bleu fiable.

Le New Jersey a penché encore plus solidement en faveur des démocrates. Murphy a remporté l’État lors de sa première course en 2017 de plus de 15 points, tandis que le président Biden a pu remporter l’État de près de 16 points il y a tout juste un an.

Les sondages ont apparemment donné à la campagne de Ciattarelli un petit coup de bouleversement, la plupart montrant Murphy confortablement en avance à l’approche du jour des élections.

Jack Ciattarelli sur Hannity

Mais certains analystes ont affirmé que la marge très mince dans le New Jersey pourrait toujours être considérée comme une victoire politique pour les républicains avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine, où les démocrates seront confrontés à la défense d’un président de plus en plus impopulaire au milieu d’une nouvelle vague de soutien au GOP. .