La campagne de fans “mandalorian” pour que Lucy Lawless remplace Gina Carano est ” inutile “, déclare la star de ” Xena “

Lucy Lawless a quelques réflexions sur la campagne menée par les fans pour reprendre le rôle de Gina Carano, membre de la distribution de “The Mandalorian”.

Lawless, 53 ans, pense que la campagne nuit en fait à ses chances de faire partie de la famille “Star Wars”.

Carano, 39 ans, a été expulsée de son rôle de Cara Dune dans la série Disney + après deux saisons après avoir fait une série de tweets racistes et controversés qui ont conduit à son éviction.

La star de “Xena: Warrior Princess” a commenté la croisade menée par des fans dans une interview avec le journal britannique Metro.

“Eh bien, pour être honnête avec vous, j’étais déjà en discussion sur quelque chose sur – ce n’était pas ‘The Mandalorian’ – quelque chose d’affilié à Star Wars”, a déclaré Lawless. “[The fan campaign] m’aurait peut-être blessé d’une manière ou d’une autre, parce qu’alors [Lucasfilm] ne pouvait pas m’embaucher parce que cela semblerait être de la complaisance… Je suppose juste ici, je ne sais rien. “

Elle a ajouté: “Mais, à certains égards, cela peut être inutile, car s’ils se plient à ce groupe de fans, alors comment allez-vous flatter tous les autres groupes de fans, savez-vous ce que je veux dire?”

Alors que Lawless a déclaré qu’elle était heureuse que les fans la soutiennent, elle pensait également que son nom “est devenu politique”.

Les fans de “The Mandalorian” ont essayé de faire campagne pour que l’actrice Lucy Lawless remplace Gina Carano après sa sortie de la série. (.)

“Mais c’est ainsi que le monde est et ils le pensaient par amour, et je remercie les fans pour leur fidélité envers moi”, a déclaré Lawless. “Je n’y ai pas pensé depuis, donc ça ne m’a pas fait mal, mais c’était ma pensée à l’époque, comme, ooh, ça me fait ressembler à une nomination politique, et non à une actrice.”

Le licenciement de Carano de Disney ne l’a pas empêchée d’obtenir ses pièces. L’ancien artiste martial mixte, qui a juré de “se balancer”, produira et jouera ensuite dans un film de vengeance qui sera publié par le Daily Wire.