La campagne de gouverneur de Caitlyn Jenner est brisée ⋆ 10z viral

4 août 2021 / Publié par : Mieka

Triste nouvelle, les amis. Caitlyn Jenner aurait déjà dépensé tout l’argent qu’elle a collecté pour sa campagne au poste de gouverneur, mais elle est toujours en retard dans les sondages. Politico rapporte que la campagne Caitlyn pour la Californie coûte actuellement environ 156 000 $ dans le trou. Quoi, pensez-vous que les équipes de tournage syndicales ne coûtent pas cher ? Eh bien, ils ne le font pas ! C’est pourquoi Caitlyn vient probablement de demander à son personnel d’entretien de faire double emploi.

Avec tout ce qui s’est passé dans l’actualité ces derniers temps, l’apparition soudaine de la bande-annonce de Venom 2 par exemple, j’avais presque oublié que mon pays d’origine se dirigeait vers des élections le 14 septembre qui détermineront si Gouverneur Gavin Newsome doit être rappelé et s’il l’est, qui le remplacera. Selon Politico, il est peu probable que ce soit Caitlyn :

La campagne au poste de gouverneur de Caitlyn Jenner a accumulé des dettes, selon les dossiers, alors que la célébrité et l’ancien olympien luttent pour progresser dans la course au rappel de la Californie.

Depuis le lancement de la candidature de Jenner jusqu’à la fin juillet, la campagne a collecté environ 747 000 $ et dépensé quelque 910 000 $, laissant à sa campagne environ 156 000 $ de factures impayées et environ 21 000 $ en main pour la dernière ligne droite critique de la course.

La collecte de fonds de Jenner est à la traîne de l’ancien maire de San Diego Kevin Faulconer et de l’animateur de radio Larry Elder. Tous les candidats au remplacement sont bien derrière le gouverneur Gavin Newsom, qui a collecté plus de 40 millions de dollars pour lutter contre le rappel et peut collecter des dons sans limite de contribution.