La campagne de la maison républicaine arme le NRCC pour accepter les dons de crypto

Le bras de campagne de la Maison républicaine commencera à accepter des contributions en crypto-monnaie, a rapporté Axios.

Une telle décision fera du Comité national du Congrès républicain le premier comité national du parti à accepter les dons cryptographiques.

Pour les dons de crypto, NRCC utilisera le processeur de paiement de crypto-monnaie BitPay qui convertira immédiatement les dons de crypto en dollars avant de les envoyer sur le compte de NRCC.

En tant que tel, le comité ne détiendra aucune crypto. Cela leur permettra d’accepter des dons individuels allant jusqu’à 10 000 $ par an, plutôt que la valeur maximale de 100 $ pour les transferts de crypto comme Bitcoin. Le représentant Tom Emmer (R-Minn.), le président du NRCC, a déclaré dans un communiqué,

“Nous nous concentrons sur la poursuite de toutes les voies possibles pour poursuivre notre mission d’arrêter le programme socialiste de Nancy Pelosi et de reconquérir la majorité à la Chambre, et cette technologie innovante aidera à fournir aux républicains les ressources dont nous avons besoin pour réussir.”

Membre du House Financial Services Committee, Emmer est coprésident du Congressional Blockchain Caucus. Récemment, Emmer et un groupe bipartite du House Blockchain Caucus ont demandé à l’IRS d’assouplir la réglementation sur les dons de crypto-monnaie à des fins caritatives.

Étant donné que la Commission électorale fédérale a exprimé des inquiétudes quant à l’anonymat fourni par les cryptos, le NRCC a déclaré qu’il rassemblerait avec diligence les informations d’identification de toutes les personnes qui utilisent des actifs cryptographiques pour faire un don.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.