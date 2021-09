La campagne de marketing Metroid Dread de Nintendo est en bonne voie au Japon

Image : Nintendo

Nintendo a été accusé dans le passé de ne pas avoir donné Metroid série assez mise en lumière par rapport à certaines autres franchises, mais il semble que les choses seront différentes cette fois-ci.

Avant la sortie de Terreur Metroid le mois prochain, Nintendo déroulera le tapis rouge pour son chasseur de primes intergalactique. En plus de toutes les bandes-annonces, rapports et publications sur les réseaux sociaux publiés jusqu’à présent, la société est également allée jusqu’à lancer de gigantesques publicités Switch dans les gares de Tokyo :

Les publicités Metroid Dread sont déjà diffusées sur la ligne Yamanote pic.twitter.com/r7yWDm2iZn— Forkball (@ForkballMono) 11 septembre 2021

Bien que cela puisse sembler peu, gardez à l’esprit que c’est de Metroid dont nous parlons ici. Voir Samus au lieu de Super Mario, Link ou Traversée d’animaux est un gros problème, et c’est formidable de voir Nintendo donner à la conclusion de la saga Metroid originale l’attention qu’elle mérite.

Il semble que la nouvelle entrée pour Switch soit déjà en passe de devenir le jeu Metroid le plus vendu à ce jour – avec le titre en tête d’Amazon et d’autres charts de précommande quelques jours seulement après son annonce. Et avec Metroid Prime 4 toujours en route, la résurgence de Samus ne fera probablement que s’agrandir et s’améliorer.

Pensez-vous que Nintendo en a fait assez pour Metroid Dread avant sa sortie ? Allez-vous récupérer Dread à son arrivée sur Switch le 8 octobre ? Montrez votre soutien dans les commentaires ci-dessous.