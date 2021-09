La campagne de Philadelphie pour soutenir la consommation d’opioïdes est une idée terrible 10z viral

Un an après que les États-Unis aient enregistré le nombre le plus meurtrier d’overdoses de drogue jamais enregistrées, une organisation à but non lucratif de Philadelphie exhorte la Cour suprême à autoriser les gens à s’injecter librement des drogues dans des centres de « réduction des méfaits ».

Après que les responsables de Philadelphie eurent exprimé leur soutien à l’idée d’un tel centre, où les toxicomanes pourraient continuer à consommer avec le bénéfice de soins médicaux sur place, le groupe à but non lucratif Safehouse s’est formé en 2018. Mais en février 2019, le procureur américain du district oriental de Pennsylvanie, William McSwain a intenté une action en justice demandant aux juges fédéraux de déclarer que les sites de consommation supervisée comme celui que Safehouse prévoyait étaient illégaux en vertu de la loi sur le « crack house » de la Controlled Substances Act, qui criminalisait la gestion d’un établissement pour la consommation de drogue.

Après qu’un tribunal de district a statué contre McSwain, qui a été nommé par le président Donald Trump, une cour d’appel a statué 2-1 en sa faveur en janvier 2021.

Safehouse ne cède cependant pas encore. Le groupe a demandé à la Cour suprême de revoir sa décision le mois dernier. «Les gens sont un peu dans un jeu d’attente et d’observation, pour voir si le [Biden] l’administration va criminaliser [supervised consumption sites]”, a déclaré Miriam Krinsky, directrice exécutive du groupe qui a dirigé le dossier, a déclaré à l’Associated Press.

Vendredi dernier, des dizaines d’anciens policiers et procureurs ont déposé un mémoire d’amicus affirmant que la loi sur le « crack house » ne se rapporte pas à des initiatives supposées de « réduction des méfaits ». Mais un tel argument repose sur l’idée réfutée selon laquelle laisser les toxicomanes se tirer dessus a quelque chose à voir avec la « réduction des dommages ».

Safehouse a l’intention de créer une atmosphère à Philadelphie qui permet aux toxicomanes d’apporter des drogues dans les bâtiments, de les utiliser et d’obtenir des soins médicaux en cas de besoin. En plus de Safehouse, d’autres groupes partageant les mêmes idées, comme le Philadelphia Overdose Prevention Network, d’extrême gauche, soutiennent l’effort.

Alors que l’initiative n’a pas encore reçu le feu vert dans la plus grande ville de Pennsylvanie, elle est déjà politique ailleurs. Seattle est devenue la première ville américaine à approuver les sites d’injection d’héroïne en 2017. Rhode Island les a autorisés en juillet et le département de la santé de l’État doit désormais mettre en place des réglementations entourant les sites, dont certains sont financés par les contribuables.

Il reste à voir si l’administration Biden soutiendrait le mouvement pour permettre aux gens de se droguer entre eux pour le sou du gouvernement (ou potentiellement, des donateurs privés qui pourraient profiter d’un grand groupe de toxicomanes ayant besoin d’un traitement). L’avocate américaine par intérim Jennifer Arbittier Williams, qui a succédé à McSwain, n’a pas encore commenté publiquement l’affaire litigieuse.

Des groupes comme Safehouse qui soutiennent les sites de consommation s’appuient souvent sur une étude de juillet 2020 dans le New England Journal of Medicine ne montrant aucun décès dans un établissement pharmaceutique «non autorisé» au cours de cinq ans. La principale conclusion de l’étude est qu’il y a eu 33 surdoses non mortelles impliquant des opioïdes, sur plus de 10 500 injections.

Le problème? Les données n’ont indiqué aucune « réduction des méfaits » comme ce qui est défendu par les partisans du site de consommation. Si l’objectif final de « réduction des méfaits » est une diminution du nombre d’utilisateurs, le contraire était apparent. L’étude a en fait montré une augmentation du nombre de personnes qui sont allées se faire tirer dessus en cinq ans (bien que cela puisse être en partie dû à une meilleure connaissance de l’installation). Il y a eu non seulement une augmentation des surdoses, mais aussi du taux de surdoses par injections.

Alors que Safehouse soutiendrait toujours que l’absence de décès en interne implique un avantage, une telle conclusion néglige le fonctionnement de ces sites. Des installations prévues de la même manière existent à Vancouver, qui, en tant que ville, continue de voir s’aggraver la toxicomanie, l’anarchie et l’itinérance. Les toxicomanes ne meurent peut-être pas dans les établissements canadiens, mais ils le font certainement une fois qu’ils en sont sortis.

Une enquête vidéo de 2019 sur des installations de Vancouver l’a démontré, citant un employé d’un site d’injection qui a admis que les sites ne réduisaient pas les décès par surdose dans le quartier, mais que les taux de mortalité par surdose étaient en fait en augmentation. Comme le journaliste Christopher Rufo l’a expliqué dans le City Journal à propos d’un site spécifique de Vancouver, la notion de « pas de décès sur les lieux » ne tenait pas compte de la réalité des décès survenant « à un pâté de maisons » de l’établissement.

Ces sites sont donc un terrain fertile pour que les toxicomanes deviennent plus accros. L’initiative de Safehouse, si elle réussit, ouvrirait la voie à davantage de morts et de désespoir après que les surdoses ont atteint 93 000 l’année dernière au milieu des blocages de coronavirus à travers le pays.

Non seulement les installations d’injection de drogue sanctionnées par le gouvernement sont illogiques, mais elles sont indignes d’un pays qui honore la dignité humaine et les principes fondamentaux. En plus de laisser les gens enfreindre la loi et se livrer à une activité qui devrait être dûment niée, et non encouragée, Safehouse communiquerait aux enfants que la porte est toujours ouverte.

Entrez, prenez un coup, nous vous sauverons de toute façon, proposent-ils apparemment.

Après tout, n’importe qui ne serait-il pas susceptible de flâner dans un site et de voir sa vie bouleversée ? Toi, moi, tes enfants ? Quand le cycle du mal prendrait-il fin ?

Ce ne serait pas le cas. Philadelphie a connu son deuxième plus grand nombre d’overdoses de drogue en 2020, atteignant 1 214. Le taux de surdoses à Philadelphie était quatre fois supérieur à son taux d’homicides en 2019.

Mais Safehouse pense qu’il résoudra ce gâchis en remplissant des aiguilles et en ouvrant la porte. C’est loin d’être naïf. C’est juste le mal.