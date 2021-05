La campagne de plantation de CIL en fait une entreprise proche de zéro émission

Le pays, en 2015, a encore relevé son NDC à 33-35% sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

Le mineur du secteur public Coal India’s (la plantation de plus de 1300 hectares au cours de l’exercice 22 est susceptible de pousser l’Inde plus loin vers ses objectifs de zéro émission nette, le mineur abaissant déjà son niveau d’émissions de carbone à 0,65% du total de dioxyde de carbone (CO2) de l’Inde. émission de 2 616 millions de tonnes (MT) au cours de l’exercice 20.

Les données proviennent du Global Carbon Project: Carbon Di-Oxide Information Analysis Center, des États-Unis, a déclaré un cadre du CIL.

Au cours de l’exercice 21, la société avait ciblé la plantation sur 739 hectares pour mettre une couverture verte dans ses zones minières. Mais il a atteint 116% de son objectif couvrant 862 hectares, soit 6% de plus que ce qu’il avait couvert en FY20. En FY20, CIL a créé une couverture verte sur 813 hectares, ce qui l’a rapproché de devenir une entreprise zéro émission de carbone. Ainsi, l’objectif budgétaire actuel de couvrir 1 300 hectares est susceptible de placer l’entreprise dans la catégorie zéro émission de carbone puisque la couverture verte augmenterait de plus de 50% cet exercice.

L’entreprise a créé 2,4 hectares de plantation pour chaque hectare de terres utilisées pour l’exploitation minière. Pour chaque tonne de charbon produite, 30 kg de carbone se retrouvent dans l’air et ainsi, on estime que 2 010 millions de kg de carbone iront dans l’environnement avec 670 tonnes de charbon destinées à être produites en FY22. Mais la pollution résultant des opérations d’extraction du charbon est moindre par rapport à la combustion du combustible fossile.

«L’exploitation minière est un conflit avec la nature qui a un impact sur l’environnement dans une certaine mesure. L’effort est de le limiter au minimum. Nous nous engageons à remplir notre rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les contributions déterminées au niveau national (NDC) soumises à l’ONU. Compenser l’empreinte carbone à un niveau très bas est une activité continue pour nous », a déclaré l’exécutif du CIL.

Selon le troisième rapport biennal soumis à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en février de cette année, l’intensité des émissions du produit intérieur brut de l’Inde a diminué de 24% entre 2005 et 2016. L’Inde s’était volontairement fixé pour objectif de réduire l’intensité des émissions du PIB de 20-25% par rapport aux niveaux de 2005, avant 2020. Le pays, en 2015, a encore relevé son NDC à 33-35% sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

Le CIL en tant que PSU pour les mines de charbon est bien en ligne avec les niveaux d’émissions cibles globaux de l’Inde. En outre, ses initiatives vertes associées à un transport du charbon respectueux de l’environnement seraient de bon augure pour les objectifs de réduction des émissions du pays.

CIL évalue son succès en matière de remise en état des terres grâce à la surveillance par satellite de 52 projets à ciel ouvert (OCP), dont chacun produit plus de 5 millions de mètres cubes de charbon et de morts-terrains combinés par an. Les projets en dessous de cette note sont suivis tous les trois ans. Mais le CIL a prévu d’ajouter 26 autres OCP dans le cadre de la surveillance annuelle par satellite au cours de cet exercice. Au cours de l’exercice 21, 52 OCP ont récupéré près de 64% de la superficie totale excavée, limitant la zone minière à 36%.

Au cours des quatre derniers exercices, CIL a planté environ 78 gaules de lakh avec un taux de survie de 85% répartis sur 3 212 hectares. La plantation des dattes a été réalisée sur 40 000 hectares. La société vise 10 000 hectares supplémentaires de boisement jusqu’en 2030, ce qui se traduit par l’élimination de 5 lakh de tonnes de CO2 de l’atmosphère par hectare, a déclaré le dirigeant du CIL.

