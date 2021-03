La campagne de rappel du vaccin Boris pourrait voir plus de 70 ans piqués en septembre pour lutter contre les souches de Covid | UK | Nouvelles

Les nouveaux jabs offriront une meilleure protection contre les variantes de Covid apparues au cours des derniers mois. Il s’agit notamment de la mutation britannique B117 et du variant sud-africain P1, qui ont tous deux montré une résistance au lot actuel de vaccins. Une nouvelle étude publiée vendredi par le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) a indiqué que les jabs actuels de Covid, y compris Pfizer et Moderna, pourraient être jusqu’à 10 fois moins efficaces contre les nouvelles souches.

Nadhim Zahawi, le ministre des Vaccins, a déclaré au Daily Telegraph que les premières doses de rappel iront aux groupes les plus vulnérables.

Ces groupes comprennent les plus de 70 ans, ainsi que le personnel de première ligne du NHS et les travailleurs sociaux.

Le ministre a également déclaré que les fournitures de Covid Jab devraient être renforcées à mesure que davantage de vaccins seraient disponibles.

Les nouveaux vaccins envisagés par les régulateurs comprennent Novavax et le jab à injection unique de Janssen.

Le gouvernement espère qu’un total de huit vaccins sera disponible d’ici l’automne.

Interrogé sur la date à laquelle les rappels commenceraient à être administrés, M. Zahawi a déclaré au Daily Telegraph: « La date la plus probable sera septembre.

« Jonathan Van-Tam [the deputy chief medical officer] pense que si nous allons voir une exigence pour un booster jab pour protéger les plus vulnérables, [it] serait vers septembre.

M. Zahawi a souligné que Novavax serait disponible pour la campagne de relance d’automne.

Le gouvernement a réussi à offrir un vaccin Covid à 29 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population adulte britannique.

L’objectif est d’offrir à tous les adultes un premier jab d’ici la fin du mois de juillet.