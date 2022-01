La campagne de revenus 2021 débutera le 6 avril

01/07/2022 à 13:57 CET

La Campagne Revenus et Patrimoine 2021, qui comprend comme principale nouveauté l’augmentation de l’impôt pour les revenus à partir de 300 000 euros et pour les avoirs de plus de 10 millions d’euros, Il débutera le 6 avril avec la présentation des relevés en ligne, selon le calendrier fiscal de l’Agence des Impôts collecté par Europa Press.

La campagne de revenus de cette année, qui correspond aux revenus obtenus en 2021, Il durera entre le 1er juin et le 30 juin de manière ordinaire, mais auparavant, à partir du 6 avril prochain, les premières déclarations d’impôt sur le revenu et sur les capitaux propres pourront être déposées via Internet, un support déjà utilisé par neuf contribuables sur dix.

En outre, Du 5 mai au 30 juin prochain, la déclaration de revenus des particuliers peut également être déposée par téléphone, et entre le 1er et le 30 juin, coïncidant avec la période ordinaire de la Campagne, les contribuables peuvent présenter leur déclaration aux bureaux de l’Agence des impôts. Avec le résultat à saisir et avec le prélèvement automatique, le mandat se termine le 27 juin.

Nouveautes

le principales nouveautés de l’impôt sur le revenu 2021 comprennent une majoration de deux points du taux de l’Etat qui taxe les revenus du travail de plus de 300 000 euros, jusqu’à 47 %, et de trois points pour les revenus du capital de plus de 200 000 euros, jusqu’à 26 %, qui qui affectera un nombre réduit de 36 194 contribuables (0,17 %), avec un impact de 491,4 millions d’euros (144 millions en 2021 et 346 millions en 2022), selon les estimations du ministère des Finances.

En outre, En 2021, les déductions fiscales ont été réduites de retraite les particuliers à 2 000 euros de cotisation maximum, tandis que le plafond de réduction conjointe (participant et entreprise) a été relevé de 8.000 à 10.000 euros dans les plans d’entreprise pour bonifier les cotisations des entreprises et corriger la « régressivité » de ces avantages, selon le gouvernement. La mesure apportera une collecte de 580 millions en 2022.

Quant à l’ISF, les Budgets ont introduit l’an dernier une augmentation de 1% pour les actifs de plus de 10 millions d’euros, jusqu’à un taux de 3,5%.