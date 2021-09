La campagne de sensibilisation à la durabilité d’Oxford Street à Londres – WWD

AU-DELÀ DE MAINTENANT : Oxford Street de Londres a créé sa première campagne de sensibilisation à la durabilité pour mettre en évidence les problèmes environnementaux urgents, ainsi que les changements positifs que certains de ses détaillants sont en train d’apporter.

Surnommé «Beyond Now», l’effort débutera le 15 septembre et mettra en lumière 30 marques haut de gamme présentes sur Oxford Street, notamment Nike, The Body Shop, Selfridges, Lush et John Lewis.

L’idée est d’éduquer les acheteurs sur la façon dont les marques réagissent à la crise climatique et de les encourager à apporter de petits changements dans leurs propres habitudes de consommation en soutenant certains des produits et entreprises durables mis en évidence dans la campagne.

À la tête de la campagne se trouve l’auteur et présentatrice Candice Brathwaite, qui a également organisé une capsule Beyond Now de 50 pièces.

« Je suis un ardent défenseur d’un mode de vie responsable, quel que soit votre style de magasinage ou votre budget. Oxford Street est le cœur battant de la rue principale et voir ce que certaines des marques font pour nous permettre, en tant qu’acheteurs, d’avoir un regard plus responsable sur la façon dont nous achetons et de nous montrer que vous pouvez le faire même si ce sont de petits pas , est tout simplement génial. Je sais de première main à quel point il est difficile de rompre avec les habitudes et de faire des choix plus conscients, mais nous sommes en voyage, les petits pas comptent et en travaillant ensemble, nous pouvons vivre et faire des achats de manière plus durable dans la rue principale – et toujours avoir l’air impeccable », Brathwaite mentionné.

Les détaillants organiseront également des événements en magasin visant tous à sensibiliser les acheteurs à la consommation durable : New Balance proposera des ateliers gratuits de nettoyage de baskets ; Selfridges lance un pop-up avec Oxfam et l’éditeur de mode Bay Garnet ; tandis que John Lewis prévoit un festival durable de deux jours pour mettre en valeur tous les produits conscients de son offre.

Luciana Magliocco, directrice d’Oxford Street Associate, a ajouté qu’il s’agit d’une déclaration selon laquelle «la durabilité sera au cœur de tout ce que (Oxford Street) fait maintenant et à l’avenir.

« Ensemble avec nos marques et nos partenaires, nous travaillerons à un mode d’achat repensé et plus durable. Nos marques testent actuellement de nouveaux modèles économiques, comme l’offre de services de réparation et de location, et cela ouvrira la voie à l’avenir de la mode. Il est indéniable que collectivement, nous avons du chemin à parcourir, et ce n’est que la première année pour créer un avenir meilleur ensemble », a ajouté Magliocco.