La campagne de Ted Cruz a dépensé 18000 $ pour un projet à but lucratif, dites plaintes ⋆ .

Les fonds de la campagne doivent être utilisés à des fins de campagne – pas pour des dépenses personnelles. Maintenant, le sénateur Ted Cruz (R-TX) fait face à de multiples plaintes pour avoir utilisé des fonds de campagne pour promouvoir un projet qui l’enrichira personnellement.

[Photo by Greg Nash-Pool/Getty Images]

Selon Raw Story, Cruz est accusé d’avoir enfreint les règles de financement de la campagne en utilisant 18 000 dollars de fonds de campagne pour acheter des publicités pour son nouveau livre. En fait, le montant pourrait être plus élevé, car les enregistrements complets ne sont pas disponibles pour des publicités supplémentaires qui peuvent également avoir été achetées. Deux plaintes ont été officiellement déposées par le Centre juridique de la campagne, une auprès du Comité des élections fédérales et une auprès du Comité sénatorial d’éthique.

Les 18k $ ou plus de publicité profitent directement à Cruz, puisqu’il reçoit une avance de 400k $ sur le livre, et 15% des ventes, que la publicité est, par définition, destinée à stimuler.

Qu’est-ce qui définit exactement l’utilisation personnelle et les dépenses personnelles? La Commission électorale fédérale a une liste complète de lignes directrices, avec un résumé en une seule ligne.

Plus simplement, si la dépense existait même en l’absence de candidature ou même si le titulaire n’était pas en fonction, alors l’interdiction d’usage personnel s’applique.

Cependant, s’il y a un doute sur le point de savoir si la publicité dans les livres tombe dans cette catégorie, la FEC l’explique dans une section ultérieure:

En général, les frais de commercialisation d’un livre existeraient indépendamment de la campagne d’un candidat, et donc une campagne ne peut pas normalement utiliser ses fonds pour payer une telle dépense. Dans des situations limitées, cependant, la Commission a autorisé l’utilisation des fonds de campagne pour promouvoir le livre d’un candidat, comme suit:

Une campagne pourrait entraîner des coûts de minimis pour publier sur son site Web du matériel faisant la promotion de la publication du livre et des liens vers un libraire en ligne.

Une campagne pourrait entraîner des coûts de planification d’événements liés au livre et de traitement des demandes de la presse et du public lorsque le candidat fait don de redevances à des organisations caritatives et ne tire donc pas personnellement profit de l’utilisation des actifs de la campagne pour promouvoir le livre.