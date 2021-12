La campagne de vaccination allemande dans le chaos alors que le ministre de la Santé admet qu’« il n’y en a plus » | Monde | Des nouvelles

Dans le but de lutter contre l’augmentation des cas de Covid causés par la propagation de la variante Omicron, l’Allemagne a commencé à déployer des vaccins de rappel pour la population. Le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a toutefois averti que l’Allemagne ferait face à une grave pénurie de boosters au premier trimestre 2022.

M. Lauterbach a déclaré aux radiodiffuseurs que l’Allemagne manquait de doses de vaccins Pfizer et BioNTech Covid.

S’adressant à la chaîne ZDF, le ministre a noté que le porte-parole de la politique de santé de l’Union européenne, Tino Sorge, a déclaré dans un document interne qu’il y aurait plus de dix millions de doses de BioNTech et 40 millions de doses de Moderna seraient disponibles.

M. Lauterbach a ensuite déclaré: «Je souhaite que les chiffres présentés par l’Union soient corrects.

« La semaine prochaine, nous pouvons livrer 1,2 million de doses de BioNTech pour toute l’Allemagne, la semaine suivante 800 000 doses, puis 1,2 million de doses supplémentaires.

« Plus n’est tout simplement pas là. Nous utilisons déjà les réserves, nous vidons tout.

Dans une interview avec Markus Lanz sur la « revue annuelle » de ZDF, M. Lauterbach a déclaré qu’il tentait de racheter les vaccins livrés par l’Allemagne à d’autres pays.

Il a déclaré au radiodiffuseur : « J’essaie maintenant en urgence de racheter des vaccins aux pays d’Europe de l’Est.

« Je fais simplement tout ce que je peux pour que la campagne de vaccination que nous menons actuellement, ce qui est vraiment bien, pour pouvoir continuer sans interruption. »

Sous la direction du nouveau chancelier Olaf Scholz, le gouvernement fédéral allemand veut acheter plus de 90 millions de doses de vaccin BioNTech pour 2,2 milliards d’euros.

Cela survient après que le ministre de la Santé, qui a succédé à Jens Spahn en décembre, a déclaré aux dirigeants régionaux que les vaccins seraient épuisés en janvier.

Selon des informations divulguées, M. Lauterbach a déclaré lors d’une vidéoconférence : « La situation est extrêmement difficile.

« Nous sommes confrontés à une grave pénurie de vaccins dans l’année à venir.

« Beaucoup trop peu de vaccins ont été commandés pour le premier trimestre. Les quantités ne sont pas suffisantes pour lancer la campagne de rappel.

Des rapports ont également indiqué que M. Spahn avait laissé passer une option pour commander davantage de vaccins BioNTech au début de l’automne.

Jeudi, M. Lauterbach a déclaré que l’Allemagne poursuivait une stratégie de rappel « très offensive » et rapide, et s’est efforcée d’obtenir plus de coups.

Le ministère de la Santé a partagé samedi 11 décembre que l’Union européenne avait approuvé la demande de l’Allemagne de faire avancer la livraison de 35 millions de doses de Moderna.

Cela survient alors que le pays a introduit des restrictions exigeant que les gens présentent une preuve de vaccination et de rétablissement pour entrer dans les magasins non essentiels.

Lothar Wieler, directeur de l’Institut Robert Koch, le centre allemand de contrôle des maladies, a déclaré que « quelques centaines de cas » d’Omicron ont été enregistrés jusqu’à présent et qu’il a été trouvé dans les 16 États allemands.

Il a averti que les Allemands doivent s’assurer que la période de Noël ne constitue pas un « démarrage pour Omicron », leur recommandant de passer du temps avec leur famille proche et de réduire leurs contacts.

L’institut de M. Wieler a déclaré que l’Allemagne avait enregistré 340,1 nouvelles infections à coronavirus pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, contre 422,3 une semaine plus tôt.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg