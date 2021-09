La campagne de vaccination de l’Inde s’accélère pour les adultes mais la route est longue pour les enfants

Les études de phase 2/3 de Covaxin sont terminées pour une population de groupes d’âge de 2 à 17 ans et les données d’immunogénicité et de sécurité ont été soumises au Drugs Controller General of India (DCGI) pour approbations supplémentaires.

Même si la couverture vaccinale cumulative de l’Inde contre le Covid-19 dépasse 75,89 crores, la vaccination contre le Covid-19 des enfants présentant des comorbidités dans le groupe d’âge de 12 à 17 ans ne devrait commencer qu’en octobre 2021 et celle des enfants de moins de 12 ans. au premier trimestre de l’année prochaine, selon ce que le gouvernement a annoncé.

À ce jour, environ 60% de la population adulte éligible de 94 crore a reçu la première dose de vaccination et l’Inde est également en train de vacciner 40% de la population adulte avec la première dose et la deuxième dose de plus de 80% de la population adulte. puis suivez.

L’Inde a une population de 44 crores de moins de 18 ans, dont 12 crores dans le groupe d’âge de 12 à 17 ans.

Le gouvernement a également annoncé que l’Inde commencera à vacciner les enfants en bonne santé une fois que la population adulte de 94 crores aura été vaccinée.

Le gouvernement a également déclaré officiellement que l’Inde produira 1,8 milliard de doses de vaccins Covid-19 d’ici la fin de l’année et que sa production passera à 2,5 à 3 milliards de doses l’année prochaine.

Les experts ont suggéré que les entreprises indiennes devraient adopter une approche plus proactive pour accélérer les essais cliniques de vaccins pour enfants et augmenter les capacités de production. Des pays comme les États-Unis, la Russie et le Canada ont donné la priorité à la vaccination des enfants. Le Chili et Malte font également partie des pays qui ont déjà commencé la vaccination dans la tranche d’âge de 12 ans et plus.

Actuellement, des essais cliniques sont en cours pour d’autres vaccins pour enfants par des sociétés indiennes comme Zydus Cadila et Bharat Biotech pour les tranches d’âge de 12 à 17 ans et de 2 à 17 ans respectivement, dont ZyCovD de Zydus Cadila a déjà été autorisé et commencera à être déployé. des vaccins pour enfants d’ici le mois prochain.

Des essais cliniques sont en cours pour Covovax, un vaccin Covid-19 développé par la société américaine Novavax Inc. pour les enfants de moins de 18 ans par le Serum Institute of India (SII). Des essais cliniques sont également en cours pour le vaccin biologique à sous-unité de protéine E Corbevax, sur des enfants âgés de 5 à 18 ans et plus et il devrait être déployé d’ici décembre de cette année, selon des sources officielles.

« Les études de phase 2/3 de Covaxin ont été achevées pour une population de groupes d’âge de 2 à 17 ans et les données d’immunogénicité et de sécurité ont été soumises au Contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) pour approbations supplémentaires. Le vaccin devrait arriver sur le marché d’ici octobre 2021 », a informé le Dr Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech International Limited (BBIL).

Le Zycov-D de Zydus Cadila – le premier vaccin à ADN plasmidique au monde pour Covid-19 est le seul vaccin aujourd’hui approuvé par le DCGI pour une utilisation d’urgence chez les enfants âgés de 12 ans et plus, en plus de la population adulte éligible de 94 crore.

Lors d’un entretien avec Financial Express Online récemment, Deepak Sapra, PDG, API et services des laboratoires du Dr Reddy’s, a déclaré : « Un essai clinique sur le vaccin Spoutnik pour les enfants âgés de 12 à 18 ans est actuellement en cours en Russie en référence à une étude de détermination de la dose. qui évalue actuellement quel type de dose peut être administré à ce groupe d’âge pour atteindre l’immunité souhaitée. Les données d’innocuité ont été encourageantes et seront suivies de données d’immunogénécité. Le même type d’essai pour les vaccins pour enfants sera également mené en Inde »,

Parlant de l’efficacité du vaccin Spoutnik pour Covid-19 pour la vaccination de la population adulte, il a souligné: «Nous avons eu des études comparant le vaccin Spoutnik à d’autres vaccins tels que Pfizer et Moderna en ce qui concerne l’effet sur d’autres variantes comme la variante Delta. L’une des revues à comité de lecture publiées par notre partenaire russe démontre une efficacité d’environ 83 % pour Spoutnik contre les variantes delta contre environ 76 % pour Moderna et 42 % pour Pfizer.

Selon le Dr Ishwar Gilada, consultant en VIH et maladies infectieuses et secrétaire général de l’Organized Medicine Academic Guild (OMAG), « Même si 100 % de la population adulte est complètement vaccinée, nous aurons besoin de 25 % de la population de moins de 18 ans pour être vaccinés, pour pouvoir atteindre l’objectif requis de 70 % de la population totale pour atteindre «l’immunité collective», le cas échéant, le concept d’immunité collective est vrai pour le coronavirus. »

Concernant la réouverture des écoles, le Dr Gilada a commenté : « Sur la base des réponses des parents sur la réouverture des écoles avec 97% en faveur de l’ouverture des écoles, les écoles devraient être ouvertes avec des heures décalées en équipes du soir et du matin avec six heures dans chaque équipe. Un tiers des enfants qui ne sont pas infectés peuvent être testés sur le test d’anticorps Covid-19. Les personnes négatives aux anticorps IgG peuvent fréquenter les écoles en ligne et les deux tiers qui ont développé une immunité naturelle peuvent fréquenter les écoles selon des horaires décalés. Cependant, les campagnes de vaccination qui durent à peine 5 à 6 heures par jour devraient également être prolongées et également maintenues ouvertes les dimanches et jours fériés pour améliorer la couverture vaccinale.

Les experts prévoient également qu’avec le rythme actuel de 1 crore de vaccination par jour, la couverture vaccinale peut être encore améliorée, car le gouvernement de l’Union a pré-acheté 30 vaccins crore auprès de Biological-E. Avec l’augmentation des capacités, l’Inde est sur le point d’enregistrer des volumes importants de production de vaccins.

« Si nous considérons et extrapolons les résultats de la quatrième enquête sérologique qui a montré 65% de séropositivité parmi les 44 crore de moins de 18 ans, alors nous serons dans une zone de sécurité même si nous ne vaccinons pas cette population car 65% d’entre eux ont probablement immunité naturelle en étant infecté », selon les cliniciens.

Selon un médecin praticien basé à Mumbai, le Dr Sujay Shivaji Patil, « les vaccins sont un moyen sûr et efficace de fournir une immunité active à tous les individus, y compris la population pédiatrique, contre les maladies infectieuses. Avant qu’un vaccin ne soit approuvé par une autorité de réglementation, il est soigneusement évalué par un processus de longue date, rigoureux et transparent. Compte tenu de la situation actuelle, la vaccination dans le monde a réussi à freiner la propagation de Covid-19 et la mortalité qui en découle. Mais encore, l’image n’est pas claire si la vaccination est efficace contre les nouvelles variantes. »

Donnant son point de vue sur la vaccination des enfants, le consultant pharmaceutique basé à Ahmedabad, le Dr Sanjay Agrawal, a déclaré: «Les enfants et les adultes non vaccinés qui sont restés principalement à l’intérieur depuis mars 2020 n’ont peut-être pas été beaucoup exposés au virus et n’ont donc peut-être pas développé d’anticorps adéquats pour contrecarrer le virus. infection. Diverses opinions sont exprimées sur l’impact possible de la troisième vague sur les enfants. Cependant, les données du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) d’une enquête sérologique nationale montrent que 65% d’entre eux peuvent avoir des anticorps. De plus, les enfants peuvent être moins vulnérables car ils ont moins de récepteurs ACE-2 dans les poumons. »

La vaccination est-elle sûre pour les enfants et les adolescents ?

À l’échelle mondiale, très peu de vaccins sont testés sur des personnes de plus de 12 ans, y compris le vaccin à ARNm fabriqué par Moderna et Pfizer-BioNTech et deux vaccins chinois fabriqués par Sinovac et Sinopharm. Les États-Unis, la Chine et Israël ont déjà pris cette initiative d’administrer des vaccins dans cette tranche d’âge particulière. Dans l’ensemble, les vaccins semblent sûrs chez les adolescents et, à mesure que les preuves de sécurité s’accumulent dans ce groupe d’âge, la stratégie consisterait à tester les vaccins dans les groupes d’âge inférieurs.

Selon le Dr Sushmita Bhatnagar, chirurgien pédiatrique et président de l’Association of Medical Consultants (AMC), Mumbai, « les vaccinations contre le Covid sont importantes pour l’ensemble de la population, ce qui inclut les enfants car les enfants peuvent être des porteurs asymptomatiques et peuvent être la cause d’une infection covid grave à le groupe vulnérable. Une fois que les adultes sont vaccinés, la vaccination contre le covid chez les enfants doit commencer de manière progressive en commençant par les enfants présentant des comorbidités. »

Recommandations

L’American Academy of Pediatrics (AAP) a recommandé la vaccination COVID-19 pour tous les enfants et adolescents de 12 ans et plus qui n’ont pas de contre-indications à l’utilisation d’un vaccin COVID-19 autorisé pour leur âge. Outre la vaccination contre le Covid-19, la vaccination systématique des enfants et des adolescents est également nécessaire. La vaccination pourrait permettre indirectement aux enfants de retourner à l’école ou au travail, de célébrer les vacances et de voyager.

La vaccination des enfants bénéficierait à la fois directement – ​​protéger les enfants contre les cas pédiatriques graves de Covid-19 et les affections post-infectieuses telles que le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants [MIS-C] et protéger indirectement les autres en réduisant la propagation du virus.

En dehors de la vaccination, les enfants doivent continuer à respecter la distanciation physique, à porter des masques et à se laver les mains.

