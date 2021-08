La campagne de vaccination et le déclin de la deuxième vague préparent le terrain pour la relance économique: rapport Finmin

Les vaccins administrés jusqu’à présent s’élèvent à 51,45 crores de doses, couvrant 49,8% de la population adulte du pays avec la première dose et 14,2% complètement vaccinés.

Le ministère des Finances a déclaré mardi que le recul de la deuxième vague de Covid-19, associé aux progrès rapides de la vaccination, avait ouvert la voie à une nouvelle accélération de la reprise économique.

Dans son rapport économique de juillet, le ministère des Affaires économiques a affirmé que les jauges à haute fréquence – y compris le PMI manufacturier, la perception de la TPS, les exportations, le fret ferroviaire, la demande d’électricité et les semis – “indiquent clairement une reprise économique généralisée” en juillet. , alors même que le secteur dominant des services continue de vaciller sous l’impact de la deuxième vague.

Le secteur des services, qui représente plus de 55% du produit intérieur brut, s’est contracté pour un troisième mois consécutif en juillet, bien que le niveau de contraction ait diminué par rapport à juin, selon les données PMI.

Le rapport indique que si les liquidités systémiques sont restées excédentaires en juillet, une baisse de la croissance des espèces en circulation “reflétait un abandon de l’épargne de précaution induite par la pandémie”. La croissance annuelle de la monnaie en circulation, la principale composante de la monnaie de réserve, s’est ralentie à 10,25 % au 30 juillet, contre 12,32 % en juin et 22,17 % en juillet 2020.

Il a déclaré que PMI Manufacturing avait fortement rebondi dans la zone d’expansion en juillet, tandis que la perception de la TPS a récupéré le territoire de 1 lakh-crore-plus, reflétant l’augmentation de l’activité des entreprises et des consommateurs. Avec 112,7 millions de tonnes, le fret ferroviaire a atteint en juillet un record pour le mois et a affiché une augmentation de 18,3 % par rapport à l’année précédente et de 13,2 % par rapport au niveau d’avant Covid (juillet 2019). Semis Kharif, ventes d’engrais, consommation d’énergie, immatriculations de véhicules, perceptions des péages autoroutiers, factures électroniques et transactions numériques – tous ces indicateurs ont montré une amélioration.

Le ministère des Finances s’attend à ce que l’inflation de détail, qui est restée au-dessus du niveau de tolérance de la banque centrale (2-6%) pour un troisième mois consécutif en juin, “se calme au cours des prochains mois avec l’assouplissement des restrictions, la progression de la mousson du sud-ouest et l’offre récente -interventions politiques latérales sur le marché des légumineuses et des graines oléagineuses ».

Les récents résultats de séroprévalence suggèrent que l’Inde peut réduire les risques de maladie grave due à Covid-19 si elle maintient l’élan de sa campagne de vaccination. L’enquête sérologique indique que jusqu’à 67,6% de la population de plus de six ans avait des anticorps. De même, 81 % et 89 % des individus ayant reçu une dose et deux doses, respectivement, ont les anticorps. Même parmi ceux qui n’ont pas été vaccinés, la séroprévalence est de 62,3%. Les tendances de l’immunité “donnent une lueur d’espoir dans la réduction des maladies graves dues à une pandémie”.

« À ce stade, l’économie et la société se trouvent à un point d’inflexion crucial où le maintien de la reprise économique, les progrès de la vaccination et des stratégies comportementales appropriées de Covid-19 sont nécessaires en étroite synergie les uns avec les autres », indique le rapport.

La campagne de vaccination de l'Inde continue de progresser, le nombre de jours nécessaires pour obtenir 10 crores de doses supplémentaires passant de 86 jours au cours de la phase initiale à 20 jours maintenant.