La campagne Diwali de Tanishq célèbre “aujourd’hui” comme une fête de la vie

La marque de bijoux Tanishq a dévoilé la très attendue campagne Diwali, Utsaah, avec le début des fêtes de fin d’année. La campagne festive met l’accent sur l’ornement des relations et la célébration d’aujourd’hui. La campagne festive vient au dos de la collection Diwali exclusive de Tanishq, « Utsaah », une superbe gamme de bijoux en or qui réinvente le riche héritage en bijoux modernes distinctifs. La célébration d’aujourd’hui est apparue comme un thème fort dans l’étude des sentiments de la marque et cela s’est également reflété dans l’enthousiasme avec lequel les gens à travers le pays ont célébré les festivals au cours des deux derniers mois, a déclaré Ajoy Chawla, PDG de la division bijoux de Titan Company Limited : ” Le besoin de trouver du réconfort dans le présent et de célébrer chaque petit moment est au cœur de notre campagne Diwali – la pensée de « Aaj ». Notre collection festive Utsaah va de l’avant avec cette idée de célébrer « aujourd’hui » avec des motifs complexes. Une collection qui reflète diverses techniques traditionnelles de karigari tout en étant légère et portable. il ajouta.

Conceptualisé par Lowe Lintas, le film de 150 secondes Diwali est tissé sur le principe de célébrer «aujourd’hui» qui est niché au milieu des moments du passé et de l’éclat du futur. Le film Utsaah se veut un délice visuel qui donne aux téléspectateurs un aperçu des moments joyeux qui s’éloignent du passé récent et qui prennent vie à travers divers scénarios qui dépeignent l’idée même de se réjouir de la vie en tant que festival. Riche en émotions, le film s’ouvre avec un groupe d’amis se préparant pour une célébration de Diwali et la dame ajoutant la touche finale à son apparence avec le bling supplémentaire, pour donner vie aux festivités.

« Ce Diwali, Tanishq nous inspire tous à reconnaître l’importance de ‘Aaj’. Célébrer l’aujourd’hui comme si c’était une fête à part entière. En tant qu’être humain, nous avons vécu toutes les émotions possibles dans un passé récent et nous avons peut-être compris chaque émotion un peu plus que jamais auparavant. Diwali est cette raison pour laquelle nous nous délectons aujourd’hui et illuminons nos vies pour éclairer ce qui nous attend. C’est une émotion naturelle que Diwali inaugure chaque année », a déclaré Sagar Kapoor, directeur de la création chez Lowe Lintas.

Le film présente des moments ludiques où des grands-mères indécises ont du mal à associer l’ensemble de bijoux parfait à leur tenue de fête qui ramène l’éclat dans leur vie. Célébrer la joie pure en exprimant l’amour à travers un cadeau surprise prévu par le mari pour sa femme dans un restaurant… Tous ces moments valent la peine d’être vécus et nous méritons tous une célébration car ‘Aaj -Diwali Ka Bahaana Hai’.

