La campagne «Dogenations» veut augmenter le Dogecoin inspiré de Shiba Inu pour les animaux sans-abri Crypto new media

PAWS Chicago, une organisation de refuges pour animaux à but non lucratif dédiée à la création de communautés d’animaux sans tuer, a récemment lancé «Dogenations» et a commencé à accepter Dogecoin (DOGE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et 36 autres crypto-monnaies pour les dons.

Avant le dévoilement de son nouvel hôpital ultramoderne pour animaux sans-abri, l’organisation à but non lucratif basée à Chicago s’est associée à l’agence de création Leo Burnett pour la campagne pro bono qui a capitalisé sur la culture des mèmes, ciblant « un féru de technologie démographique des donateurs potentiels.

Les yeux laser sauvent des vies

Selon le communiqué de presse, “environ 59 millions d’Américains possèdent une forme de crypto-monnaie, soit une augmentation de 61% au cours des deux dernières années, et “Dogenations” offre aux détenteurs de crypto-monnaie un moyen significatif d’utiliser leurs pièces numériques en faisant un don directement via le code QR. affichés sur les annonces.

Beaucoup wow. Un tel laser. Attention à tous les propriétaires de crypto : votre Dogecoin, Bitcoin, Ethereum et bien plus encore peuvent désormais nous aider à atteindre notre mission ! Pas sur la lune, mais pour quelque chose d’encore plus grand : sauver les animaux de compagnie sans-abri de Chicago.

https://t.co/ealcRAEaLT L’étape suivante? Elmocoin. pic.twitter.com/1jhUwpDrue – PAWSChicago (@PAWSChicago) 24 août 2021

L’organisation de sauvetage des animaux fait la promotion des dons de crypto avec des panneaux d’affichage numériques mettant en vedette des chiens tirant des lasers de leurs yeux.

“Notre équipe a associé ce mème tendance à PAWS Chicago, qui est une force motrice du bien-être animal depuis des décennies, pour donner aux amoureux des chiens une nouvelle façon d’avoir un impact réel”, selon Ben Dossel, directeur créatif associé à l’agence Leo Burnett. , qui a choisi de capitaliser sur le mème « yeux laser ».

L’agence de création a fait don de plus de 180 publicités extérieures qui peuvent être vues sur des panneaux d’affichage numériques dans tout Chicagoland.

Dogecoin à la rescousse

“La montée du Dogecoin est une preuve supplémentaire que les gens aiment les chiens”, a ajouté Dossel, faisant référence au jeton mème populaire qui a connu une augmentation de la popularité et de l’adoption cette année.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a souvent été tenu pour responsable d’avoir affecté le sentiment des investisseurs, a largement contribué à la renommée du jeton.

“Nous sommes impatients de nous connecter avec la communauté croissante des crypto-monnaies, qui peut aider à soutenir l’avenir du bien-être animal à Chicago et sauver la vie des animaux”, a déclaré Susanna Homan, PDG de PAWS Chicago.

Bonne Journée Internationale des Doges ! #InternationalDogDay pic.twitter.com/m11rZ9XIiX – Dogecoin (@dogecoin) 27 août 2021

