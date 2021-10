La campagne effrayante sur le retour à «l’école» aux États-Unis qui met en garde contre les fusillades

Nouvelles connexes

Bien qu’en Espagne, heureusement, fusillades dans les écoles Cela nous semble lointain et plus typique du cinéma, c’est une réalité tragique dans laquelle vivent des millions d’écoliers américains, d’où des campagnes de sensibilisation spécifiques pour tenter de résoudre ce problème. Dans ce contexte, une annonce de la Fondation Promesse de Sandy Hook qui a généré un grand impact sur Twitter.

Cela commence comme une publicité innocente dans laquelle les garçons et les filles montrent les objets qu’ils lâchent à leur retour à l’école: sacs à dos, écouteurs ou chaussures de sport. Cependant, le spectateur s’aperçoit rapidement que quelque chose ne va pas et la nouvelle veste devient le dernier cadenas possible pour bloquer une porte, un skateboard nouvellement acheté sert à casser une vitre et fuir une salle de classe ou les ciseaux et stylos sont brandis comme des épées. .

De plus, les chaussettes qui viennent d’être achetées pour une adolescente sont bonnes pour pratiquer un pansement sur son amie blessée. Enfin, une image finale déchirante montre une fille se cachant dans une salle de bain sombre, s’adressant à la caméra pour évaluer que « J’ai enfin mon propre téléphone pour rester en contact avec ma mère » alors qu’elle pleure de peur et lui envoie un dernier « je t’aime ».

Prévention et aucune action

Lancée en décembre 2012, la Promesse de Sandy Hook voulait attirer l’attention sur la nécessité d’agir contre les fusillades avec des politiques dans les programmes de prévention et de contrôle des armes à feu, et que la responsabilité n’est pas transférée aux étudiants, qui pratique des exercices dans des écoles à travers le pays pour apprendre à construire un bunker ou à réanimer d’éventuels blessés, entre autres tactiques de défense. C’est l’écrivain Javier Castillo qui a maintenant récupéré la vidéo qui est redevenue populaire :

Cette campagne de rentrée aux USA 💔 pic.twitter.com/etg50GZg9O – Javier Castillo (@JavierCordura) 5 octobre 2021

Le manager du Sandy Hook Promise au moment du lancement du spot avait assuré à la presse qu’ils voulaient « se concentrer sur cette période de rentrée car les parents pensent toujours que c’est un moment rose quand ils récupèrent leurs agrafeuses, chaussures ou dossiers ». , mais c’est une période de violence pour beaucoup d’enfants. »

