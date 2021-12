la campagne espagnole qui lutte contre la censure seins nus

Nouvelles connexes

La campagne Boobsstickers, créée par la société de production espagnole ‘be sweet’ a été la seule campagne espagnole sélectionnée aux Epica Awards, les prix internationaux annuels dans lesquels les journalistes jugent la créativité publicitaire. Créée pour le leader irlandais des implants mammaires GC Aesthetics, la campagne Boobsstickers est devenue un candidat important pour ces prix qui ont lieu depuis 1987 et qui ont remporté les autres années des marques importantes telles que Deutsche Bahn, Ikea ou Microsoft.

Seins créée à l’été 2021 dans le but « d’aider les femmes à profiter au maximum seins nus sans critique, sans censure, sans jugements et sans voyeurs « . Comme expliqué par be sweet dans un communiqué, une série d’autocollants (étiquettes personnalisées) a été créée pour Instagram à la disposition de tous les utilisateurs. De cette façon, les utilisateurs pourraient télécharger des images topless sur le réseau social et couvrir leurs seins avec des autocollants.

Fidèles à l’énergie estivale, les stickers ont été conçus avec des tons joyeux et des couleurs vives, qui étaient accompagnés de puissants messages de dénonciation « contre tout ce qui empêche les femmes de profiter de leur corps et de l’été ». Au total, six options de message ont été publiées : Ne plus regarder (Plus de voyeurs) Plus de honte corporelle (Plus de honte corporelle), Plus de préjugés (Plus de préjugés) Ne plus juger (Plus de jugements) Plus de censure (Plus de censure), Plus de haineux (Plus de haineux).

En plus de prôner la liberté d’aller topless librement, cette campagne remet aussi en cause la censure qui existe justement sur les réseaux sociaux comme Instagram, qui interdit l’affichage des tétons féminins.

La campagne est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et des milliers de femmes ont utilisé ces autocollants contre la censure. Tel que publié par la société dans un communiqué, plus de 150 000 interactions des autocollants, plus de 9 millions de visites et une croissance de 1 200 % des interactions par rapport à la moyenne de la marque.

Grâce à sa créativité et à sa mise en œuvre réussie, la campagne a été récompensée par les Epica Awards, entrer dans la liste restreinte en tant que finaliste. Les candidats sont passés par un grand jury et les lauréats seront connus ce jeudi 9 décembre à travers une émission qui sera réalisée depuis Paris. La seule campagne espagnole a concouru avec plus de 3 000 propositions que le concours a reçues de 64 pays différents.

Cette campagne est le deuxième travail de be sweet pour GC Aesthetics, qui cherchait à réitérer le succès de « An amazing pair of books ». Dans ce document, ils transfèrent de l’entreprise, ils valorisent « la variété de formes et de tailles de seins féminins, la comparant à la variété de formes et de tailles de livres, vantant leur caractère unique et leur beauté ».

