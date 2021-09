La campagne festive d’Indian Bank propose des taux spéciaux pour stimuler la croissance des prêts aux particuliers

Les clients peuvent bénéficier de taux d’intérêt aussi bas que 6,80 % par an pour les prêts immobiliers tandis que les prêts automobiles neufs sont désormais disponibles à partir de 6,90 % par an pour les clients ayant un score CIBIL supérieur à 750.

Dans le but de stimuler la croissance des prêts au secteur de la vente au détail à la suite des prochaines fêtes de fin d’année, Indian Bank a annoncé mercredi le début de sa campagne Utsav Dhamaka. La campagne propose des offres spéciales sur les produits de prêt immobilier, de prêt de véhicule et de prêt de bijoux non prioritaires pour les clients particuliers. La campagne et toutes les offres seront applicables jusqu’à fin 2021 dans tout le pays.

Les points saillants de la campagne comprennent l’assouplissement des taux d’intérêt pour les prêts immobiliers, les prêts automobiles et les programmes de prêt de bijoux ainsi qu’une exonération générale de 100 % des frais de traitement.

Les clients peuvent bénéficier de taux d’intérêt aussi bas que 6,80 % par an pour les prêts immobiliers tandis que les prêts automobiles neufs sont désormais disponibles à partir de 6,90 % par an pour les clients ayant un score CIBIL supérieur à 750.

Pour les produits de prêt de bijoux non prioritaires, Indian Bank propose des prêts d’une durée maximale de 35 mois à un taux d’intérêt fixe de 8% par an pour toutes les catégories de clients, y compris les personnes âgées. Avec des taux de prêt aussi attractifs, Indian Bank vise à attirer plus de clients sous son giron et à renforcer considérablement la confiance des clients, en particulier pendant la période des fêtes à venir, a déclaré la banque dans un communiqué.

Vikas Kumar, directeur général des actifs de vente au détail, a déclaré : « Étant l’une des plus grandes banques PSU du pays, Indian Bank a été à l’avant-garde de la mise en œuvre de mesures et de programmes destinés à relancer l’économie indienne depuis le début de la dernière pandémie de Covid-19. année. Avec la promesse de la saison des fêtes à venir, nous avons lancé la campagne dans le but de fournir des capitaux aux clients de détail pour leurs besoins de consommation à des taux d’intérêt attractifs et des valeurs ajoutées. »

