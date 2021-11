La campagne Halo Infinite a divulgué la date de l’embargo et le retard de la coopération

La date de l’embargo sur la révision de la campagne Halo Infinite a été divulguée et une nouvelle décevante pour les fans est déjà que le mode histoire en coopération n’arrivera qu’en 2022.

Les fans sont extrêmement excités par le retour de Master Chief et tout le monde a joué au compagnon en ligne de 343. Le titre en ligne a été gâché ces derniers temps grâce aux tricheurs, mais les fans l’ont apprécié, beaucoup le préférant à CoD Vanguard et Battlefield 2042.

Alors que le composant en ligne gratuit est amusant malgré la présence de tricheurs, les amateurs de solo pourront bientôt vivre la nouvelle histoire de Master Chief.

HALO INFINI : Comment vérifier les statistiques de vos joueurs pour la bêta multijoueur Halo Infinite | Fracture : Bande-annonce de lancement de Tenrai

BridTV

6848

Halo infini | Fracture : Bande-annonce de lancement de Tenrai

https://i.ytimg.com/vi/dPJJfolC2UM/hqdefault.jpg

906972

906972

centre

13872

Quand est l’embargo sur Halo Infinite ?

La date d’embargo sur la révision de la campagne Halo Infinite divulguée est le 6 décembre.

Ceci est une gracieuseté de Nextgen_ishere sur Twitter qui affirme que les impressions finales de l’histoire seront publiées à 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 GMT. Rien de tout cela n’est officiel, mais le leaker est souvent fiable car il a été précis avec les embargos de prévisualisation et de révision dans le passé, comme avec FIFA 22, Far Cry 6 et Guardians of the Galaxy.

Bien que les impressions finales n’arrivent pas avant un certain temps, des aperçus pratiques sont disponibles à lire. De plus, vous pouvez également trouver des pièces en accès anticipé sur YouTube avec des personnes présentant l’intro/la première mission.

Date de sortie

La date de sortie de Microsoft pour l’histoire et la campagne est le 8 décembre.

Contrairement au spin-off multijoueur gratuit, vous devrez payer pour vivre le retour de Master Chief. Cela dit, techniquement, vous l’obtiendrez gratuitement si vous êtes abonné au Xbox Game Pass.

Il vaut toujours la peine de s’abonner au Game Pass car il contient déjà des dizaines de titres fantastiques, dont des nouveautés telles que Psychonauts 2 et Forza Horizon 5. Décembre verra également l’arrivée de Among Us et Evil Geniuses 2.

Cependant, si pour une raison quelconque vous préférez ne pas vous abonner au Game Pass, vous pouvez pré-commander l’histoire dès maintenant pour 54,99 £.

Délai de coopération Halo Infinite

La coopération pour l’histoire de Halo Infinite a été retardée et elle ne devrait pas arriver avant au moins mai 2022.

C’est également à ce moment que la saison 1 du titre multijoueur en ligne se terminera. Comme si cela n’était pas assez décevant, Forge n’est pas attendu avant la saison 3 et rien n’indique quand cela arrivera l’année prochaine.

MICROSOFT : Comment désactiver le jeu croisé Halo Infinite contre la souris et le clavier

Dans d’autres nouvelles, Pourquoi Marvel’s Avengers Spider-Man DLC n’est pas sur Xbox et PC