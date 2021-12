La campagne Halo Infinite Co-Op est désormais jouable avec un problème, mais méfiez-vous

La campagne coopérative de Halo Infinite n’arrive officiellement que vers la fin de la première saison du jeu en mai 2022, mais cela n’a pas empêché un certain nombre de joueurs d’activer le mode de toute façon, bien qu’il semble que cela puisse mettre votre jeu en sauvegarde à risque.

Comme repéré sur le subreddit Halo, quelqu’un a réussi à se frayer un chemin dans la coopérative de campagne sur écran partagé. Nous avons réussi à reproduire cela nous-mêmes en utilisant des instructions qui ont depuis été partagées en ligne, confirmant que cela fonctionne bien.

Ce n’est pas une formation naturelle

Sur Twitter, l’utilisateur nobleactual a publié des instructions sur la façon de reproduire le problème avec un court clip montrant clairement le travail en coopération, mais avec un certain nombre de mises en garde. Pour commencer, le joueur deux n’a pas de HUD. Les FOB (Forward Operating Bases) du jeu sont complètement détruits, et si l’un des joueurs meurt, le jeu se bloque. Essayer d’activer la coopération peut également casser vos sauvegardes de jeu, nobleactual déclarant que leurs sauvegardes ont finalement refusé de se charger après des heures à essayer de reproduire le problème. Un autre utilisateur, HaloDotAPI, a également confirmé que l’utilisation du problème de coopération avait brisé leurs sauvegardes, les obligeant à les supprimer.

Nobleactual confirme que le joueur 2 en coopération a son propre arbre de mise à niveau et sa propre carte. Un déplacement rapide vers un emplacement en tant que joueur un entraînera également un déplacement rapide du joueur deux. Selon nobleactual, voici les étapes de l’activation de la coopération en écran partagé, qui consistent à faire croire au jeu qu’il est hors ligne après avoir utilisé la fonction de reprise rapide de la Xbox.

1. Infinite doit être hors ligne

2. Connectez le deuxième contrôleur

3. Connectez-vous à un compte Xbox

4. Lancer la campagne avec le contrôleur 1

5. Dans le jeu, appuyez sur Démarrer puis sur retour

6. Sur le deuxième contrôleur, appuyez sur Démarrer pour ajouter le deuxième joueur à l’équipe de pompiers

7. La coopération infinie Halo est activée ! – nobleactual (@nobleactual4) 17 décembre 2021

343 Industries a précédemment déclaré que la campagne coopérative de Halo Infinite est jouable en interne, mais que la raison pour laquelle le mode n’est pas intégré à Halo Infinite au lancement est qu’il nécessite un polissage supplémentaire avant d’être prêt pour les heures de grande écoute. Maintenant que ce problème est au grand jour, il n’est pas clair si 343 cherchera à mettre à jour le jeu afin que cette version non officielle (et certes cassée) de la coopération ne soit plus jouable.

Dans d’autres nouvelles de Halo Infinite, 343 a récemment confirmé que les produits cosmétiques auparavant réservés aux magasins et vendus dans le cadre de l’événement multijoueur Fractures: Tenrai du jeu deviendront des récompenses gratuites lorsque l’événement reviendra au début de l’année prochaine. Le multijoueur de Halo Infinite a récemment reçu des listes de lecture supplémentaires, y compris Team Slayer, plus tôt cette semaine, ainsi qu’une mise à jour des défis du jeu.

