La campagne Halo Infinite de Microsoft ne démarre pas bien du tout

J’essayais généralement d’ouvrir avec une capture d’écran accrocheuse. L’ouverture d’Infinite n’offre pas de telles opportunités.Capture d’écran : Microsoft / Kotaku

Pour un jeu vendu sur ses grands espaces, la liberté des joueurs et ses grands hexagones collants, les quelques heures d’ouverture de Halo Infinite ne pourraient pas être beaucoup moins représentatives. Les quelque 700 miles des mêmes couloirs et chambres bleu-gris qui donnent accès au jeu en monde ouvert, donnent l’impression que quelqu’un se souvenait de l’ouverture des égouts de The Elder Scrolls IV: Oblivion et pensa : « J’aurais aimé que cela ait pu durer un milliard de fois plus longtemps. . «

Au début de Halo Infinite, John Masterchief flotte dans l’espace, après avoir été battu dans une bataille spatiale. Vous pourriez penser, comme moi, que c’est quelque chose qui s’est passé dans un précédent Halo que vous n’avez pas joué ou oublié, étant rapidement récapitulé pour vous mettre au courant. Vous auriez tort. Il s’agit en fait d’une tentative calamiteuse d’ouverture à froid, qui ne réussit qu’à s’aliéner environ 90 % de son audience potentielle axée sur le Game Pass.

C’est la décision la plus bizarre et la plus troublante de 343, qu’ils pensaient que tout le monde se souviendrait des événements culminants de Halo 5 – sorti il ​​y a six ans – avec un tel détail qu’ils reconnaîtraient qu’ils n’étaient pas censés savoir ce qui se passait ici. Il y a un gars que nous ne connaissons pas, qui parle à Master Chief d’une guerre dont nous ne nous souvenons pas, avec un ennemi qui n’apparaissait que dans… Halo Wars 2. C’est comme être trollé.

Mais oubliez tout ça ! Parce que ça n’a pas d’importance, quand il y a un vaisseau spatial bleu-gris sans particularité à suivre péniblement.

Ceci est une capture d’écran d’un jeu réalisé en 2021, et non en 1821 comme vous le pensiez. Capture d’écran : Microsoft / Kotaku

Oui, je sais, ce n’est pas nouveau. Les jeux ont, depuis que les couloirs tridimensionnels étaient possibles, pensé qu’il était judicieux de commencer par les tunnels les plus linéaires imaginables. Heck, c’est pratiquement une tradition pour Halo lui-même. Mais oh mon Dieu, si tous les autres développeurs de jeux couraient devant un bus, votre studio le ferait-il aussi ? Pouvons-nous tous arrêter ça maintenant ?

Je pense que je connais l’idée derrière cela. Il s’agit de créer ce moment, lorsque vous sortez de l’obscurité sombre d’un espace clos, et clignez-clignez-clignez devant tout ce soleil et ce vert bucolique. Mais c’est un effet qui peut être obtenu avec seulement cinq ou dix minutes de couloirs, pas deux misérables heures. Sans parler de la logique absolument dingue d’ouvrir votre jeu d’une manière délibérément ennuyeuse.

Bien sûr, le jeu avait déjà travaillé assez dur pour s’assurer que je n’étais pas de bonne humeur. Je suis sûr que je n’étais pas le seul à découvrir hier que la campagne d’Infinite était comiquement bloquée derrière les téléchargements. Il a été mis en ligne à 18 heures au Royaume-Uni et j’étais ravi de pouvoir le mettre à jour, de mettre mon garçon au lit, puis de descendre jouer. Il y a une petite fenêtre dans ma vie pour jouer à des jeux parascolaires, et pour une fois, il semblait que cela fonctionnerait. Sauf, bien sûr, non.

La mise à jour de la version multijoueur précédemment téléchargée n’était que de 2,71 Go, et j’étais confus et ravi ! Ils doivent l’avoir préalablement inclus et juste verrouillé l’accès ! Même sur les serveurs merdiques de Microsoft, ce ne serait pas un problème.

Ce n’est qu’en m’asseyant pour jouer que j’ai appris que vous ne pouvez réellement télécharger la campagne qu’en la lançant dans le jeu. Parce que… non, je n’ai rien. Un autre 18 Go, ce qui est nul, mais sur Internet gigabit, cela n’aurait pas dû être la fin du monde. Sauf, ouais, ces serveurs merdiques. Il a coulé à environ 20 Mbps, prenant bien plus d’une heure. Je ne peux qu’imaginer à quel point cela a dû être grave pour les personnes utilisant le haut débit régulier.

Après ces retards fastidieux, je n’étais vraiment pas d’humeur pour un jeu qui décidait qu’il ferait mieux de jouer tous les morceaux sympas pour moi, m’offrant parfois l’occasion de marcher en ligne droite, avant de me reprendre les commandes pour le faire. quelque chose d’amusant, comme voler dans l’espace.

J’ai inclus cette capture d’écran car elle a une tentative de couleur. Capture d’écran : Microsoft / Kotaku

« Je pourrais faire ça, » suggérai-je à l’écran indifférent. « J’aurais pu appuyer sur ce bouton. » « J’aurais pu sauter à travers cette épave. » « J’aurais pu apprécier de zoomer vers cette plate-forme. » Mais non, non John, tu es assis là comme un bon garçon et tu attends qu’il y ait une ligne droite pour entrer.

Je ne peux pas comprendre pourquoi c’est maintenant si normal dans les jeux AAA. À tel point que jouer Returnal pour la première fois aujourd’hui, j’ai été complètement époustouflé par un jeu ne faisant pas cette merde. Il suffit de me laisser jouer ! MOI! J’ai dû me pincer. Le reste du temps, ces ouvertures semblent être une sorte de prix que nous sommes obligés de payer avant d’être autorisés à accéder au jeu lui-même. C’est comme si toute l’industrie était dirigée par votre mère, qui ne vous laissera pas prendre de dessert tant que vous n’aurez pas avalé une assiette entière de légumes paillis.

Cela aurait été mieux si les deux premières heures d’emprisonnement d’Infinite dans un couloir avaient été bonnes. Mais ils sont tout simplement épouvantables. La répétition est comme un jour de marmotte de dix minutes, car vous êtes obligé de parcourir le même combat à distance cible contre les mêmes deux types d’ennemis, pièce après pièce après pièce. Juste au moment où tu penses, sûrement, sûrement que ça ne recommencera pas, que cette porte DOIT être celle qui mettra fin à cette putain de merde, non, tu entends les lointains grognements misérables jibber-jabber les mêmes « blagues » pendant un quatorzième temps.

Je ne plaisante pas, ce sont les captures d’écran les plus intéressantes que j’ai pu gérer. Capture d’écran : Microsoft / Kotaku

Voilà une idée, les jeux vidéo ! Soyez bon au début. Je sais que c’est un concept radical, mais si vous avez fait quelque chose de vraiment génial, faites en sorte que cette grandeur soit disponible au début. Parce que, vous savez, nous payons ici. Il n’y a aucune raison plausible de forcer quelqu’un à se débattre dans cette merde, même si à la fin de la campagne, il l’aura probablement oublié. (Enfer, les critiques l’ont tous fait.)

Arrêtez de retirer les commandes tout le temps. Si vous avez quelque chose de cool à montrer, pensez à une façon cool de laisser le joueur le jouer. Et arrêtez de nous punir avec médiocrité comme si cela allait améliorer le reste du jeu. Cela met juste un goût amer dans la bouche du joueur, qui colore les premières heures avec le jeu proprement dit. Un jeu à proprement parler auquel je n’ai pas encore joué, dans le cas de Halo Infinite, car il a gaspillé ma brève fenêtre pour jouer hier soir avec son ouverture absolument merdique.