La campagne Halo Infinite est plus ouverte… Elle est bien meilleure maintenant | GameSpot News – Mises à jour de GS News

De nouvelles séquences de la campagne Halo Infinite ont été publiées et ont présenté Master Chief travaillant avec une nouvelle IA, la structure de niveau grande ouverte de la campagne, et plus encore. Nous examinons également le système RPG pour les mises à niveau des combinaisons, les nouveaux types d’ennemis et d’autres détails de l’histoire à venir. La campagne et le multijoueur de Halo Infinite sont des produits distincts et autonomes qui seront lancés le 8 décembre.

Dans un article de blog, le concepteur principal des systèmes, David McMullen, a expliqué comment la suite offre à Aloy un certain nombre de nouvelles options pour se déplacer dans le monde. Aloy pourra grimper librement sur et à travers d’énormes sections de terrain rocheux et utiliser de nouvelles armes telles que le Resonator Blast et le Spike Thrower.

Le responsable narratif de Sledgehammer Games, Stephen Rhodes, et le concepteur narratif principal, Robert Lo, ont fourni plus de détails sur certains des opérateurs de Call of Duty: Vanguard. Des backstories ont été partagées pour les opérateurs de campagne Arthur Kingsley et Polina Petrova, ainsi que deux nouveaux opérateurs pour le multijoueur, Daniel Take Yatsu et Padmavati Balan.