La campagne marketing mondiale de Nintendo pour Metroid Dread se poursuit

La libération de Terreur Metroid approche à grands pas et il semble que le Japon ne soit pas le seul à soutenir la prochaine sortie de MercurySteam sur Nintendo Switch.

Au Mexique, un grand panneau d’affichage a été repéré et certains fans du célèbre chasseur de primes intergalactique sont incrédules. Encore une fois, c’est la conclusion de la saga originale Metroid dont nous parlons ici – pas de Super Mario, LA légende de Zelda ou Traversée d’animaux, c’est une série que certains semblent penser qu’elle n’a pas été suffisamment mise en lumière au fil des ans.

Je n’aurais jamais pensé voir le jour où Metroid recevrait une si grosse publicité au Mexique— [email protected] le GYM (@MajorBlazer0223) 18 septembre 2021

Peut-être que Nintendo se sent confiant après le succès de la pré-sortie du jeu – avec le titre en tête des charts les plus vendus et les précommandes quelques jours seulement après son annonce. En plus des bannières diffusées dans de nombreux endroits à travers le monde, Nintendo a également fait la promotion de Metroid Dread avec des rapports et des publications sur les réseaux sociaux. Cette semaine, il a publié une nouvelle publicité :

Essayerez-vous Metroid Dread quand il arrivera le 8 octobre ? Faites le nous savoir dans les commentaires.