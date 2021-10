La campagne menée par les fans visant à éliminer les abus sexistes du football et à étouffer le bruit des misogynes dans le jeu

Ces dernières années, le nombre de femmes impliquées dans le football a augmenté.

Mais malheureusement, cela ne signifie pas que les cas de sexisme dans le jeu diminuent. En fait, cela n’a fait qu’exposer davantage le problème.

SON JEU AUSSI

Lucy Ford (à gauche) et Caz May (à droite) sont deux des treize membres fondateurs de Her Game Too, lancé en mai de cette année.

« Vous en savez beaucoup sur le football pour une fille », « C’est un jeu d’hommes », « Vous n’allez aux jeux que pour attirer l’attention des hommes ».

Ce ne sont là que quelques-uns des commentaires que les fondateurs de la campagne Her Game Too récemment formés, Caz May et Lucy Ford, ont reçu en tant que fans de football.

Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont créé Her Game Too qui ont été victimes d’abus misogynes.

Un nombre stupéfiant de 91,9% des 371 femmes interrogées par la campagne ont été témoins d’abus sexistes en ligne envers une femme dans le football, 63,1% en ayant subi elles-mêmes.

SON JEU AUSSI

Caz et Lucy sont des fans de toujours des Bristol Rovers et suivent leur équipe à domicile et à l’extérieur

Et cela n’existe pas seulement en ligne. Jusqu’à 58,4 pour cent des participants avaient eux-mêmes subi des abus dans la vraie vie sur un terrain de football ou dans un pub en regardant un match.

Et ces chiffres ne mentent pas – la haine envers les femmes dans le football est encore beaucoup plus courante qu’on ne le pense et la campagne a clairement touché une corde sensible chez les femmes à travers le football.

Depuis son lancement le jour de la finale de la FA Cup en mai 2021, la campagne Her Game Too a gagné 15 000 abonnés sur Twitter.

La vidéo initiale publiée sur leur compte, qui montre tous les membres fondateurs brandir des feuilles répertoriant les abus qu’ils ont subis, a été visionnée 1,8 million de fois.

Et la campagne a même été nominée pour la meilleure campagne caritative aux Football Content Awards cette année.

S’adressant à talkSPORT, les fondateurs May et Ford ont déclaré qu’ils étaient tous les deux ravis de la réussite de la campagne, cinq mois seulement après sa naissance.

« Lorsque la première vidéo est tombée, nos téléphones sont devenus fous », a déclaré Lucy, fan de toujours des Bristol Rovers.

« Nous recevions des messages disant » Merci beaucoup, c’est mon expérience, je voulais en parler mais je ne pensais pas pouvoir le faire « . Cela leur a donné une voix.

Caz, qui soutient également Bristol Rovers, a eu l’idée de la campagne après avoir reçu un autre épisode d’abus en ligne pour avoir tweeté sur le football.

« Tout ce que c’était, c’était moi qui riais d’une ligne de score sur Twitter », a expliqué Caz, « et les gens ont commencé à me cibler pour mon apparence, les parties de mon corps féminin, en utilisant des mots comme scories, bint, vache – toutes les choses qui ne seraient jamais dit à un homme.

Mais cette fois-ci, Caz n’a pas simplement laissé passer les abus.

« Je me suis dit ‘Pourquoi permettons-nous simplement cela ?’. C’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée de faire quelque chose à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Après s’être rendu compte qu’il n’y avait pas de campagne dans le football qui se concentrait sur la lutte contre le sexisme dans le jeu, et à la suite de recherches sur des campagnes telles que Kick It Out et Rainbow Laces, le couple a pris des mesures.

En rassemblant une liste d’autres fans féminines qui avaient subi des abus au football, les filles se sont entretenues individuellement avec chacune d’entre elles et ont finalement formé le groupe de 13 supportrices de football.

C’est ainsi qu’est né le mouvement Her Game Too.

Les 13 co-fondateurs de Her Game Too

Caz mai – Fan des Bristol Rovers

Lucy Ford – Bristol Rovers

Bobbi Hadgreffe – Ville de Hull

Abbie Ackroyd – Rotherham United

Amy Clément – Ville de Swansea

Caitlin Bennett – Comté de Newport

Emily Drakeley – la ville de Birmingham

Eve Ralph – Ville de Bristol

Hollie Harvey – Arsenal

Izzy Perry – Comté de Newport

Jess Furness – Leeds United

Cas Léa – Ville de Bristol

Bois de Victoria – Sheffield mercredi

Lorsqu’on lui a demandé quelle a été la réponse à la campagne, Lucy a admis que même s’ils étaient reconnaissants de la façon dont la majorité l’avait accueillie à bras ouverts, il y avait également eu des réactions pas si agréables.

« Je dirais que c’est 95% positif », a déclaré Lucy. « Mais le jour où nous avons posté, il y avait des commentaires disant que nous avions rattrapé l’attention.

« En fait, le jour où nous avons posté la vidéo, un responsable des médias d’une équipe hors ligue dans le nord a répondu en disant que nous étions en train de » créer un problème qui n’existe pas « . La personne derrière ce commentaire était un homme.

Mais les filles ont senti que la réponse positive l’emportait vraiment sur la négative, les clubs mettant tout leur poids derrière elles dès le début, de la non-ligue au championnat.

« Pour moi, c’était le soutien initial des clubs tout de suite parce que nous ne nous attendions pas à ce qu’il les atteigne », a déclaré Lucy.

Her Game Too a conclu des partenariats avec 20 clubs jusqu’à présent, qui comprennent des équipes féminines et masculines.

Son jeu aussi

Le logo Her Game Too est désormais visible sur les panneaux publicitaires des terrains de football à travers le pays, y compris les bien-aimés Bristol Rovers de Caz et Lucy.

Les équipes féminines telles que Forest Green Rovers ont le logo de la campagne sur leur maillot, ainsi que Bristol Rovers Women l’ayant comme sponsor de maillot extérieur.

Exeter City de League Two a même dédié ses matchs masculins et féminins à Her Game Too pour leurs affrontements respectifs contre Newport County et Plymouth Argyle.

Et les filles espèrent que cet appétit pour les clubs de s’associer avec elles pour lutter contre le sexisme dans le football ne fera que croître.

« Nous voulons vraiment impliquer les clubs de Premier League aussi », a déclaré Caz, « nous avons eu un appel positif avec un club de Premier League. Espérons qu’une fois qu’un club le fait, les autres suivront.

« Cela ouvrira la campagne à un public plus large et à plus de visibilité, mais il est difficile d’accéder à la Premier League. »

Caz et Lucy ont déclaré qu’ils s’étaient fixés d’autres objectifs que le partenariat avec des clubs. Cela inclut de travailler avec les fiducies communautaires du club et d’aller dans les écoles primaires locales pour apprendre aux enfants que c’est « son jeu aussi ».

« Si vous pouvez faire passer le message aux enfants à l’école primaire, cela aura un effet plus durable et plus significatif. Tu n’as pas de préjugés à cet âge », a expliqué Lucy.

Avec l’augmentation de la couverture de la Super League féminine, les femmes arbitres dans le football masculin ainsi que dans les cabines de commentaires et à la télévision, la présence de plus d’abus est devenue évidente.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que son équipe était ravie de faire partie du moment historique qui a vu une équipe d’arbitres entièrement féminine prendre en charge le match contre Andorre.

L’arbitre ukrainienne Kateryna Monzul a pris en charge son premier match international en septembre 2005 et a gravi les échelons depuis

La journaliste de football Michelle Owen a souligné l’énorme pas que l’équipe d’officiels entièrement féminine a fait pour que les femmes se sentent plus les bienvenues dans le jeu.

Shebahn Aherne, podcasteuse et présentatrice de football féminin de talkSPORT2, a également estimé qu’il y avait un fort besoin de Her Game Too après avoir entendu parler de la campagne grâce à leur partenariat avec l’équipe féminine London Bees.

«Regardez Karen Carney et ce qui lui est arrivé sur tout le sujet de Leeds l’année dernière. Je me souviens avoir regardé les trolls sur les réseaux sociaux en disant qu’elle était une femme.

« Vous ne savez tout simplement pas comment les gens vont recevoir cet abus et s’ils ont la peau assez épaisse ou non. »

Elle a également souligné que les abus en ligne envers les joueuses de la Super League féminine s’étaient également accélérés maintenant qu’elles disposaient d’une plus grande plate-forme.

GETTY

À partir de cette saison, talkSPORT couvre la Super League féminine, ainsi que la Coupe continentale féminine

GETTY

L’ancienne milieu de terrain de Chelsea, Karen Carney, a supprimé son compte Twitter à la suite d’abus qu’elle a reçus pour ses opinions sur Leeds

Shebahn a poursuivi en disant qu’il existe toujours un fossé énorme entre les hommes et les femmes dans le sport, ce qui signifie que les femmes ne sont pas considérées comme égales.

« C’est parce que les femmes font ce truc de la vieille école et vont avoir des bébés, comme l’a dit Mark Clattenburg », rappelant ce que l’ancien arbitre avait dit à propos des arbitres féminins.

« J’ai l’impression qu’il y a une section d’hommes qui utilisent leur voix et leurs plateformes pour aller chercher les femmes dans le football pour leur faire sentir qu’elles n’ont le droit de parler d’aucun sport, sans parler de leur football bien-aimé. »

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien joueur de Coventry City, David Speedie, avait fait des remarques sexistes sur le flux de l’équipe de l’EFL pour leur match contre Blackburn, affirmant qu’il y avait « trop ​​de femmes dans le football masculin » et qu’elles « le gâchaient ».

Speedie s’est depuis excusé pour ses commentaires à la suite d’une conversation ouverte avec la PDG de Women in Football, Jane Purdon, soulignant à quel point l’éducation autour de la question est vraiment importante.

J’aimerais remercier Jane Purdon, PDG de @WomeninFootball, de m’avoir contacté aujourd’hui. Dans ce qui a été des 24/48 heures difficiles, elle a fait preuve d’attention et de compassion envers moi. J’espère que nous pourrons entamer une conversation positive sur l’impact que les femmes ont eu et font dans le football. – David Speedie (@DavidSpeedie10) 18 octobre 2021

Les responsables de Her Game Too pensent que les femmes dans le football – que ce soit celles qui le regardent, le jouent ou y travaillent – ​​doivent continuer et étouffer le bruit des misogynes.

« Nous encourageons les femmes à en parler, à le signaler », a expliqué Caz lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait à ceux qui sont la cible d’abus sexistes dans le jeu.

« Nous avons maintenant une plate-forme pour vous et les centaines de femmes qui ont occupé le même poste où vous pouvez partager votre expérience et obtenir également du soutien. Nos DM sont ouverts et vous pouvez nous envoyer un courriel.

«Mais aussi continuer. Ne laissez pas ce que ces misogynes vous disent vous dissuader du football comme certains nous l’ont dit.

« Nous allons l’éradiquer ».

Vous pouvez suivre Her Game Too sur Twitter @hergametoo et si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes la cible d’abus sexistes dans le football, vous pouvez le signaler sur hergametoo.co.uk/report, ou pour en savoir plus sur les abus sexistes contre les femmes dans football visitez hergametoo.co.uk