La campagne “Perform Big, Silently” de Haier récompense les femmes performantes en Inde

Les TVC seront diffusés en hindi et en anglais

La marque d’électroménagers et d’électronique grand public Haier a lancé une nouvelle campagne « Perform Big, Silently » pour célébrer les femmes remarquables de l’Inde. Dans une série de nouvelles publicités télévisées (TVC), la marque présente le Dr Arunima Sinha, le Dr Seema Rao, Harika Dronavalli et Anissa Lamare pour avoir brisé les stéréotypes et repoussé les limites. « Notre dernière campagne, ‘Perform Big, Silently’, fait un pas de plus dans nos efforts pour reconnaître le succès des femmes indiennes », a déclaré NS Satish, vice-président senior, ventes et marketing, Haier Appliances India.

« En luttant en silence dans leurs domaines respectifs, ils ont rendu notre nation fière et notre campagne loue leurs réalisations. De même, notre nouvelle gamme de lave-linge défend les performances en arrière-plan sans faire de bruit. Haier salue l’esprit et les réalisations de ces artistes qui ont réussi sans faire de bruit », a ajouté Satish.

Haier a collaboré avec Famous Innovations pour la création du TVC qui sera diffusé en avant-première sur toutes les principales chaînes de télévision nationales et régionales. De plus, il sera diffusé en hindi et en anglais pour une meilleure portée. La campagne présente également le dernier lave-linge de la série 929 de la marque.

Selon Raj Kamble, fondateur et CCO de Famous Innovation, la catégorie des biens de consommation durables est encombrée de communications axées sur les célébrités, s’appuyant sur la renommée de Bollywood et du cricket pour vendre des produits. Kamble est d’avis que les consommateurs indiens sont prêts à aller de l’avant avec de nouvelles idoles – des gens qui jouent gros, en silence. Par conséquent, Haier a décidé de célébrer des personnalités de divers domaines tels que l’alpinisme, l’entraînement au combat, les échecs et le VTT de descente.

Avec ce thème « Perform big, Silently », la marque fait la promotion de sa dernière série Super Drum de machines à laver entièrement automatiques à chargement frontal. Ces machines à laver comportent l’un des plus gros tambours d’Inde, a affirmé la société dans un communiqué. Sous le thème plus large de la campagne « Silent Performers », il s’agit de la deuxième série de TVC lancée par la marque. Le thème a été introduit pour la première fois en 2019 avec Dipa Karmakar, Hima Das et Simranjit Kaur.

