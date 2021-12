La campagne présidentielle de Kanye West a été dirigée par des agents républicains

20 décembre 2021 / Publié par : Allison

Oh, sauvage, le gars qui n’arrêtait pas de porter un chapeau rouge MAGA et d’approuver Donald Trump aurait été une marionnette pour les élites du GOP ? Wow, honnêtement, je n’ai pas vu celui-là venir. Je pensais celui de Kanye West L’échec de la campagne présidentielle américaine était basé à 100% sur le narcissisme. Mais selon The Daily Beast, les experts disent que la campagne de Kanye semble avoir caché ou déguisé potentiellement des millions de dollars en services reçus des membres d’élite du GOP. c’est vraiment dommage Kim Kardashian ne veut plus rien avoir à faire avec lui, car il semble que Kanye pourrait avoir besoin d’un avocat dans le futur.

Kanye a fait campagne lors de l’élection présidentielle américaine de 2020 en tant qu’indépendant et s’est présenté sur quelques bulletins de vote (il n’a pas pu se présenter dans tous les États, car il n’a pas rempli les bons documents à temps). Certaines personnes se méfiaient des rêves présidentiels de Kanye, avec raison. En août 2020, des sources ont déclaré à People que le nom de Kanye figurait sur autant de bulletins de vote que lui, le tout prétendument grâce à des agents républicains. Certains détectives sur Internet ont noté que bon nombre des signatures requises pour que son nom figure sur le bulletin de vote ressemblaient à des exemples assez évidents de falsification de signature. Et quand on a demandé à Kanye s’il se présentait à la présidence pour voler des voix aux Joe Biden – parce que Kanye n’était pas sur suffisamment de bulletins pour obtenir 270 voix au collège électoral – Kanye a reconnu qu’il n’avait aucun moyen de gagner et a laissé entendre qu’il était juste là pour perturber l’élection. Durant sa campagne, il a dû nier à plusieurs reprises avoir couché avec les républicains. Plus récemment, une histoire a été publiée accusant le publiciste de Kanye d’avoir fait pression sur un responsable des élections en Géorgie au sujet de la fraude électorale. La fraude pourrait être Kanye, via DB :

De nouveaux documents montrent que la campagne vouée à l’échec de Kanye West à la Maison Blanche – qualifiée d’effort de tiers « indépendant » – semble avoir dissimulé potentiellement des millions de dollars en services qu’elle a reçus d’un réseau secret d’agents du Parti républicain, y compris des conseillers de l’élite du GOP et un associé directeur dans l’un des plus grands cabinets politiques conservateurs du pays.

Il a déjà été rapporté que la campagne présidentielle de Kanye était un gaspillage de 13,2 millions de dollars. Alors, où est passé tout cet argent ? Selon The Daily Beast, la campagne de Kanye a délibérément gâché la trace écrite à ce sujet. Et c’est un gros beurk aux yeux de la loi.

Potentiellement encore plus alarmant ? Le comité de campagne de Kanye 2020 n’a même pas signalé avoir payé certains de ces conseillers et a utilisé une abréviation étrange pour une autre – des mesures qui, selon les experts en financement de campagne, semblent conçues pour masquer l’association entre les agents connus du GOP et la campagne, et pourraient constituer une violation des lois fédérales. lois.

Cependant, il existe des preuves de la destination de l’argent. Il y a un an, le magazine People a cassé la campagne stupide de Kanye, et ils ont dit :

La campagne de West a dépensé plus de 7,5 millions de dollars en frais liés à « l’accès aux bulletins de vote », dont 1,28 million de dollars en paiements à Atlas Strategy Group… Dans un cas, West a payé 35 000 $ pour que son nom figure sur le bulletin de vote en Oklahoma. Ensuite, il a reçu moins de 6 000 voix en Oklahoma.

Atlas Strategy Group semble légitime, non ? C’est pourtant si étrange. Selon Open Secrets, ils n’ont jamais reçu de paiements que de Kanye et, en 2019, du Missouri Republican State Committee. Ce n’est pas suspect du tout. Mais là encore, je suis sûr que quelqu’un va aller au fond des choses. Le Daily Beast dit qu’il n’est pas évident que les relations républicaines de Kanye n’aient pas été divulguées lors de la campagne présidentielle de 2020. D’autant qu’au cœur de la campagne de Kanye se trouvait Holtzman Vogel, un cabinet d’avocats bien connecté qui sert de nombreuses organisations républicaines puissantes. Et aussi, parce que ce n’était un secret pour personne que Kanye aurait probablement volé des voix à un candidat démocrate, plutôt qu’à un candidat républicain. Jordan Libowitz, le directeur des communications de Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, a déclaré au Daily Beast : « Il est très clair que le but de la campagne de Kanye était d’essayer de réélire Donald Trump.

Donc, cette situation pourrait potentiellement devenir très compliquée dans le cas où quelqu’un déciderait d’intenter une action en justice ou de découvrir quel non-non légal Kanye a commis. Mais la chose dont je ne peux pas m’éloigner, c’est le fait que Kanye était juste utilisé par les républicains. Imaginez si Kanye ne s’était pas présenté à la présidence en tant que candidat spoiler, mais complètement hors de sa propre plate-forme sans intervention extérieure d’aucun parti politique ? On aurait pu nous lancer des initiatives comme No Kid Left Behind Without a $400 Pair of Yeezy Sneakers, ou une promesse de campagne pour enfin retrouver l’emplacement de Dieu et en faire le vice-président de Kanye. À tout le moins, je suis sûr que Kanye nous aurait donné une version mise à jour de l’hymne national (« Oh vous Kanye, voyez…. »).

Photo : Wenn.com